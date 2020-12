Juana Viale, enamorada: confesó que fue "camuflada" a una cancha rival por su novio

domingo, 27 de diciembre de 2020 00:00

Juana Viale estuvo por última vez en este 2020 al frente del programa de su abuela, Mirtha Legrand, "La noche de Mirtha", y vivió una gala llena de risas y anécdotas de la mano de sus invitados Claudio "Turco" García, Sergio Gonal, Diego Pérez y Carna.

Más allá de que brilló una vez más con un look lleno de transparencias y joyas preciosas, también lo hizo con una anécdota que llamó la atención y encendió la polémica entre sus invitados. Todo comenzó cuando contó que hace dos años conoció a su actual pareja, de quien no dio el nombre, y lo invitó a salir nada menos que a la cancha de River, siendo ella de Boca.

"¿Qué hizo esta bostera en la primera cita? Lo invitó a ver Boca - River en cancha de River. Yo fui así, camuflada porque no fui a palco. (...) Estaba con la gorrita de lana azul y perdimos 2 a 0. Él me decía saltá, saltá", contó la conductora en medio de la risa de sus invitados.

Acto seguido, agregó que "yo no podía creer. Después le dije 'ahora tenés que venir a Boca', y me dijo que no, no fue". Fue el divertido "Turco" que tomó la palabra y le advirtió que "yo le hubiera dicho, 'si no vas conmigo a la cancha no te hago más el amor'".

La carcajada de todos volvió a ser protagonista en la mesa y Juana no logró aguantar más la risa. "Yo no me asusté, soy bostera y me metí a la cancha de River con mucha honra. Después de este programa voy a probar". "¿Y vos por qué lo hiciste?", le consultaron nuevamente, a lo que segura respondió "porque yo me enamoré".