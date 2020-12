Marcela Tinayre reveló detalles de la aparición de Ámbar en el programa de Mirtha

martes, 22 de diciembre de 2020 00:00

Este fin de semana, Mirtha Legrand volvió a la TV y en medio de una emotiva gala, una sorpresa al final del programa disparó comentarios y miradas al aire. Se trato de la aparición de Ámbar, la bisnieta de la diva que ingresó al piso para homenajear a su mamá Juana Viale.

Fue su abuela, madre de Juana, Marcela Tinayre, quien reveló este lunes en LAM que "somos muy unidas con Ámbar, pero esta no la sabía. Palabra de honor. En un momento, mamá (Mirtha) dice 'ay, cómo me hubiese gustado que Ámbar...' y Juana mira afuera de cámara y dice 'no sé, no arreglaron nada'. Yo hasta ahí no sabía nada. Y de pronto me pasan un paper y me dicen 'presentá a Ámbar'. Yo juro que mi corazón hizo click".

Fue entonces que la joven entró al piso con un gran ramo de flores para Juana y si bien la sorpresa dejó muda a quien sería la sucesora de Mirtha, sus miradas no pasaron desapercibidas.

“A Juana no le gustan las sorpresas en general, de chiquita es así. Ella se tiene que preparar siempre. Fue muy emocionante. Me miraba fijo a mí y le mostré el papel, no sabía. La sorpresa la desencajó”, afirmó.

Para Marcela, la presencia de su nieta en cámara fue “un homenaje a Juana por todo lo que trabajó este año, un acto de amor. Me pareció que era un homenaje a la proyección de todos nosotros, de la TV, del programa”, finalizó.