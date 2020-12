"Contá que vas a ser...": Nico Occhiato y Flor Vigna ¿esperan un bebé?

jueves, 17 de diciembre de 2020 11:42

"Contá lo que nos contaste, que vas a ser....". Las palabras que expresó un amigo de Nico Occhiato en "Tenemos Wife", programa que conduce éste conduce, levantó un gran revuelo en las últimas horas.

El encuentro fue entre varios amigos y uno de ellos gritó: "Saludos para papá". Las palabras del entorno del ex ganador del Bailando 2019, generaron su rápida reacción de sorpresa y malestar. "¡Qué dice este boludo!", lanzó el novio de Flor Vigna negando en vivo que fuera así.

Sin embargo, los dichos se viralizaron y los fanáticos de la pareja se ilusionaron con la posibilidad de verlos unidos con un bebé. Pero en las últimas horas, ambos salieron a aclarar los tantos y lo hicieron a través de Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece).

Uno de los amigos lanzó unas palabras en medio del programa y "estallaron" en los seguidores.

"No, no, no, para nada... no hice ninguna joda, sacaron todo de contexto", señaló Occhiato vía mensaje de texto.

Luego por el mismo sentido se expresó Flor Vigna: "no estoy embarazada, no se de donde lo sacaron. Por ahora estamos súper bien y tranquilos así".

Nico y Flor estuvieron 5 años en pareja y le pusieron un punto final a la relación a principios del 2019. Sin embargo quedaron como amigos, aunque el amor nunca se detuvo. El 2020 los volvió a unir y se dejaron ver con abrazos y gestos cariñosos que confirman una reconciliación, aunque ambos aún no lo confirman y hablan de una relación "libre".

Ángel de Brito se convirtió en el último mes en la voz de los famosos para anunciar sus embarazos. Primero fue Juana Repetto, luego Noelia Marzol y este martes Sabrina Ravelli. El conductor dio las buenas noticias en Los Ángeles de la Mañana, LAM, y este martes anunció que había una cuarta famosa en la dulce espera pero aseguró que lo dirá cuando esté más avanzado... Algunos aseguran que es Laurita Fernández y otros Pampita. Ambas fueron consultadas y lo negaron. Ahora a la lista se sumó Flor Vigna.