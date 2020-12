Rocío Quiroz espera que le propongan matrimonio: "como toda mujer sueña"

jueves, 17 de diciembre de 2020 00:00

Vestida de blanco, como "toda mujer sueña". Así le gustaría casarse a Rocío Quiroz. La cantante vivió un momento emotivo en la noche de este miércoles cuando le tocó interpretar "Entra en mi vida" de Sin Bandera con su compañero Rodrigo Tapari.

La pareja la "rompió" en la pista del Cantando 2020 y tras su actuación se conoció que la autora de "Amor de la Salada" está a la espera del gran paso para dar el "sí quiero" en el altar.

"Estamos ahí, yo digo que ya es el momento. Sino voy a tener que buscar por otro lado. Estamos esperando el día y el momento", explicó Quiroz tras su actuación.

"Ya cerramos el 2020 y vamos por el 2021. Igual yo estoy feliz igual por mi hija que la amo con toda el alma, es el regalo más hermoso que me tocó en esta vida", agregó.

Ante esto, Laurita Fernández le preguntó por qué no intenta ella proponerle casamiento a él. "No, no, esto es al revés", respondió entre risas la cantante tropical y aclaró que ella arma "el show, con la familia".

"Me veo con el vestido blanco como toda mujer sueña", destacó.

El tema de Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari emocionó a Karina La Princesita, cuando él en su performance sacó un anillo de casamiento y se arrodilló como pidiendole la mano a su compañera. "Estás llorando Kari, de verdad?", le preguntó Tapari a la Princesita, a lo que Ángel agregó: "es el amor".