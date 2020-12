Oscar Mediavilla habló de su relación con Patricia Sosa: “estamos preparando una boda"

jueves, 17 de diciembre de 2020 07:57

Ella tenía 16 años y él 17 cuando nació el amor. Patricia Sosa y Oscar Mediavilla llevan casi toda una vida juntos, y pasaron por todas las etapas de la relación: se casaron, tuvieron una hija, se divorciaron y se reconciliaron. En la noche de este miércoles su palabra fue protagonista en el Cantando 2020 cuando le preguntaron si se volvería a casar con Patricia Sosa y no lo descartó.

El productor respondió mezclando la certeza con la ironía y dejó desconcertados a los conductores del certamen. "Estoy divorciado. Estamos preparando una boda, que la haremos algún día., aseguró después de ver cantar a Rocío Quiroz con Rodrigo Tapari, el tema "Entra en mi vida" de Sin Bandera donde la performance incluyó que él se arrodillara y sacara una alianza.

"Estamos juntos desde hace más de 40 y pico de años, me parece que acordarse quien le propuso casamiento...", comenzó sacando mérito a aquel hecho que los unió por primera vez.

Luego agregó: "lo importante es que seguimos juntos, que estamos bien. Estoy muy feliz. Casarme o no, no me causa nada. Solo por si me pasa algo, para que ella se quede con mis bienes, pero como todo está a nombre de nuestra hija...".

Reclamo a los padres

"No me dan bola", "no me cuentan nada". Con esas palabras Marta Mediavilla le hizo un "reclamo" a su papá Oscar Mediavilla y a su mamá Patricia Sosa en medio de un vivo en Instagram. La joven usó la red social en el momento que el jurado hizo una conexión con su cuenta para transmitir a todos sus seguidores una "charla de familia".

"Quiero que me cuentes qué estás haciendo", le preguntó Oscar a su hija y abrió la puerta al reclamo de ella con tono jocoso: "voy a decir una cosa... siento que no me están dando mucha bola".

"Eso es algo que te está pasando a vos porque yo te llamo todo el tiempo", le respondió el productor y fue interrumpido por Patricia quien estaba haciendo un brownie: "¡Hasta que hora van a hablar por teléfono! Yo estoy cocinando".

Luego Oscar le preguntó a Marta si le había hablado a su primo Santiago porque el perro de él le "mordió la nariz y le sacó un pedazo" cuando lo había llevado a dar una vuelta a la manzana.

Al escuchar esto, Marta volvió a reprochar porque no se había enterado de lo ocurrido: "Yo no me entero nunca de nada. Nadie me lo dice. Si no estuviéramos en este vivo no me entero".

"Vos estás muy ocupada, si querés saber algo tenes que ser atenta", le respondió él y ella le recriminó: "si recibiste la foto de Santiago la podrías haber reenviado y yo luego respondo".