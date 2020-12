Lorenzo Tinelli sorprendió a Guillermina Valdes con un pedido y ella le dijo que "sí"

jueves, 17 de diciembre de 2020 08:53

Salir a caminar es uno de los atractivos que muchas familias aprovechan cuando cae la noche y el sol se apaga con el calor en el verano. Esos momentos son para relajarse y compartir de lo simple de la vida: una conversación. Precisamente eso es lo que hicieron Guillermina Valdés con Lorenzo Tinelli en la noche de este miércoles.

Madre e hijo salieron a dar una vuelta y mientras ella lo filmaba andando en monopatín surgió un planteo que sorprendió. El pequeño iba con su perra Venus maniobrando el monopatín lo mejor que podía.

"Viste ma, soy profesional en andar en monopatín", expresó el niño en un video que Guillermina compartió en su historia de Instagram. Luego el niño hizo un planteo que no pasó desapercibido: "me podes llevar algún día a una carrera de monopatín pero profesionales".

El niño se roba el protagonismo en las redes de sus padres todo el tiempo. El pasado 7 de diciembre, se puso a la cabeza del armado del árbol familiar y el hecho fue registrado por su mamá que también lo compartió en las redes.

En la historia de Instagram de Valdes se ve el esmero y concentración que pone el niño para darle forma y color al árbol. "Saliendo de lo convencional, dentro de lo convencional", escribió Guillermina junto al video donde se ve cómo el pequeño va colgando mariposas, estrellas y palomas de madera en la estructura que supera ampliamente la altura del niño.

Descalzo y con la caja de adornos al lado, se lo ve extraer los adornos e ir ubicandolos de manera ordenada en el árbol, el cuel mira con mucha atención. "El meditador", dice el mensaje del segundo video donde se ve a Lorenzo mirando de manera concentrada cómo queda la figura que acababa de colocar.

En octubre pasado Lorenzo sorprendió a su papá, Marcelo Tinelli, mientras la selección Argentina jugaba con Perú. Padre e hijo veían el partido sentados en el sillón, cuando el pequeño de 6 años tuvo una reacción que nadie esperaba. "Igual pa' te falta acá", se escucha al niño decir mientras señala con su mano la pierna de él donde se ve que en ese rincón de su cuerpo no tiene algún tatuaje.

Inmediatamente Tinelli le responde: "ése me lo hago con vos. Cuando seas más grandes nos hacemos uno juntos". Pero lejos de quedarse con esa respuesta, Lorenzo le rechazó la propuesta: "igual no me gusta hacerme tatuajes porque duele".

Al escuchar estas palabras, la cara de Marcelo Tinelli fue de sorpresa y ¿resignación?