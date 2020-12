Hernán Drago "se fue al pasto" y sus seguidores quedaron impactados

miércoles, 16 de diciembre de 2020 00:04

Hernán Drago está en uno de sus lugares favoritos del mundo: Bariloche. El modelo y participante de "Bienvenidos a bordo" quiso compartir su alegría en Instagram y literalmente, se fue al pasto.

"Hablemos de la siesta que me pegue hoy en el pasto del Centro cívico. Que tengan buenas noches!", posteó con una serie de fotos en la que se lo ve recostado frente al tradicional edificio. Sus seguidores reaccionaron con corazones en Instagram y a una fan que le preguntó cuándo irá a Ushuaia, otro de sus destinos favoritos, señaló que será en marzo.

Hernán Drago atraviesa un gran año y está más conectado que nunca con sus fans. Sacudió el feriado pasado con una publicidad que dejó a sus seguidoras impactadas. Es que recreó una escena de la película "Love Actually", a domicilio.

El modelo y participante de "Bienvenidos a bordo" toca la puerta y con una serie de carteles en la mano y un reproductor tipo "clásico grabador" promociona una empresa de venta de equipamientos comerciales y tecnología. Con su mirada seductora y con el ritmo de la música, muestra y deja caer los carteles.

En tres de ellos se lee "porque tu casa es tu mejor lugar", "piensa en vos" y "un lugar donde todo es posible". Sus fans enloquecieron con uno de los argentinos más facheros. Desde invitaciones para Nochebuena a "me pasa esto y me muero", le llovieron los comentarios al post.

¡Pará un poco, Hernán!

Inseparable

Hernán Drago, además de ser uno de los argentinos más lindos, se ha ganado el aprecio del público que lo sigue en "Bienvenidos a bordo", el programa de Guido Kaczka en El Trece.

Al celebrarse el día del mate se mostró con su inseparable compañero y en Historias de Instagram no dudó en compartir "Camarineando con mi compañero infaltable". Hernán es un gran matero y disfruta mucho de una de nuestras tradiciones. ¿De amores? Ni hablar. Desde que se separó de su esposa, no ha vuelto a hacer referencia a una nueva pareja aunque las indirectas no faltan.

Mientras tanto, disfruta a pleno de sus hijos y del cariño de la gente. Tiene un babero gigante ya que su hija Lola cumplió hace poco nada más y nada menos que 15 años. El modelo señaló en redes sociales que está más que feliz.