¿Paola Juárez se fue de "Cortá por Lozano"?

martes, 15 de diciembre de 2020 18:59

"Cortá por Lozano" no deja de tener cambios en su panel. A la salida de Paulo Kablan hacia "Flor de Equipo", el despido de Tamara Pettinato y la renuncia de Evelyn Von Brocke, llegó Diego Ramos y este martes hubo una cara nueva. Se trata de la periodista Melina Fleiderman que se sentó junto a Vero Lozano e incluso hizo el abordaje de casos de actualidad y policiales.

La pregunta que llegó a las redes sociales fue si Paola Juárez, muy amiga de Tamara Pettinato, dejó el ciclo. Ante la presentación de Vero Lozano sobre que Fleiderman es una panelista invitada y la no mención de lo que pasó con Paola, más tarde hubo respuestas.

La misma Paola compartió en Historias de Instagram que faltó al programa para recibir a su hija que llegó al aeropuerto de Ezeiza. "Al fin llegó mi pollita. Gracias @cortaxlozanofan Nos vemos mañana en Telefe", compartió junto a un breve video.

La periodista respondió así a los interrogantes que le dejaron en sus posteos y también dejó afuera especulaciones ya que se reencontró, además, con Tamara Pettinato en una salida de amigas, tras la llegada de quien ahora es su excompañera en el programa.

La denuncia de Tamara Pettinato

Tamara Pettinato regresó al país tras su largo viaje a Estados Unidos en el que se enteró, además, que ya no era parte de "Cortá por Lozano". Las sorpresas para ella siguieron ya que cuando llegó a su casa hubo novedades.

"Volví. Y en mi ausencia mi exmarido me robó toda la cerveza. Anita Rosenfeld se va a comunicar con vos", compartió en Historias de Instagram y mostró su heladera semivacía. Además, señaló una botella de vodka que estaba llena porque "el zorro sabe que es agua" y señalando el resto de las botellas quedaron intactas porque "no sabe hacer Bloody Mary".

El tema no quedó allí, su auto lo usó su hermano Homero Pettinato y encontró sachets de aderezos y cigarrillos. "Y no muestro las 10 mantas rarísimas que hay en el baúl porque no sé si adentro hay un cuerpo", se quejó.

Volviendo a su exesposo, quedó al cuidado del perrito de Tamara y... ¡le cambió el alimento! "Le cambié la comida por una igual de buena pero bien, bien barato. Lo hacen los mismos dueños de la comida cara. Voy al veterinario y me dice: ¿de verdad le vas a dar esta comida tan barata? Mirá que la calidad no es la misma". Les preguntó a sus seguidores qué hacer porque estaba desconcertada.