"Necesito ayuda": el inesperado mal momento de Paulo Kablan

martes, 15 de diciembre de 2020 22:40

Paulo Kablan pidió ayuda en las redes sociales y su hijo Facundo también reiteró el pedido ya que el periodista de policiales e integrante de "Flor de Equipo" sufrió el hackeo de su cuenta de Instagram.

Fue Facundo quien compartió captura en esa red social y la replicaron varios famosos, entre ellos su excompañera en "Cortá por Lozano", Paola Juárez. "La cuenta de mi viejo fue hackeada. Por si les mandan algún mensaje o algo, no es él. Estamos tratando de recuperarla", destacó.

En tanto, Paulo dejó un mensaje en Twitter: "Hola. Necesito ayuda. Me acaban de hackear la cuenta de @instagram @InstagramES Cambiaron la foto de perfil y ocultaron todas las fotos. Me llegaron mensajes de Whatsapp de números con fotos genéricas pidiendo datos para recuperarla. Al que me pueda dar una mano le agradecería".

Semanas atrás, el querido Cocinero argentino Juanito Ferrara también perdió su cuenta de Instagram y pudo recuperarla. A fines de septiembre, grabó un video que pidió viralizar para que Instagram se haga eco de su reclamo por un importante motivo. "Me hackearon mi cuenta de Instagram: Juan Ferrara Cocina. La verdad es una fuente de trabajo, tengo muchos seguidores y quiero recuperarla. Si pueden repostear este video, me va a ayudar muchísimo", dijo desde el estudio del programa que ya lleva 12 temporadas y tiene fieles seguidores.

¡Ojalá tengas suerte Paulo!

Felicidad en una nueva etapa

Paulo Kablan atraviesa un buen momento laboral. Este año tuvo una buena presencia en Cortá por Lozano y en noviembre dio el salto a la mañana con Flor de Equipo, ambos productos de Telefe.

En este contexto, su cambio de compañeros no fue fácil pero de a poco se va adaptando y va encontrando su lugar. Si bien su especialidad son los policiales, su perfil mediático le permitió abordar otros temas y abordar diferentes opiniones.

Este lunes, junto a ese equipo festejó sus 50 años y lo hizo con un breve festejo que se dio hasta con torta incluida. El periodista recibió una torta frutal de regalo con una bengala, la cual se acercó incluso para "soplar" al momento de pedir los tres deseos y desató las bromas y risas de sus compañeros.

El festejo fue en el momento del pase entre Flor de Equipo y el Noticiero con Germán Paoloski, y en este escenario su amigo Mauro Szeta le deseó felicidades y se desencadenaron las bromas por la falta de un regalo pensado por él.

"Se lo criticaba que no hablaba y mirá", señalaron entre bromas haciendo referencia a Paulo con sus inicios en el programa.

Por su parte, Milva Castellini confesó que ella le regalaría una sunga fluor y él no dudó en confesar entre risas: "con tal de firmar el contrato me lo pongo". El periodista bromeó con la continuidad en el programa y no faltaron las bromas de su ex compañero panelista.

El 4 de noviembre pasado, Verónica Lozano anunció la salida de Paulo de su programa. Entre broma y broma lanzó el picante refrán: "el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen". Luego le deseó mucho éxito en el nuevo camino y expresó que se lo va a extrañar.