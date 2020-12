"Confiamos en Dios": la esperanza de un panelista de "Cortá por Lozano" tras un difícil momento

martes, 15 de diciembre de 2020 00:00

Nico Peralta está más tranquilo ya que su papá recibió buenas noticias tras una cirugía delicada que atravesó días atrás. El querido panelista de "Cortá por Lozano" compartió unas fotos familiares para dar cuenta de sus esperanzas para lo que viene.

"Tengo una buena noticia para compartirles: le dieron el alta a mi papá. Después de 11 días internado por los problemas en su rodilla, hace un ratito recibió el alta (el proceso de recuperación va a ser largo pero confiamos en que Dios le va a regalar una mejor calidad de vida). La foto es vieja pero me lleva a un momento alegre en familia. ¿Y adivinen quién la sacó? ¡La abuela Chocha! (Después de luchar largo rato con el celular y de hacerse selfies sin querer, logró este fotón)", destacó Nico, muy feliz sin dudas.



Y agregó, "gracias a todos los que se preocuparon por mi papá y me preguntaron por su rodilla. Estoy requete ansioso por repetir esta foto en familia en Navidad en Ascensión".

Coincidente con el día del Médico, su papá estuvo en manos de un equipo que lo asistió en una cirugía. "Mi papá entró a quirófano buscando una mejor calidad de vida en su lastimada rodilla. Acaba de salir de la operación. Gracias @aledruetto y feliz día a todos los médicos".

El panelista se mostró muy conforme con la asistencia a su papá y ahora, resta acompañarlo en su recuperación. En el programa se mostró muy agradecido por la gran labor de los profesionales.

Cruce picante

MasterChef Celebrity genera situaciones de amor y odio con los participantes por parte de la audiencia. Cada participante tiene sus atractivos y hay una predilección en los seguidores para que llegue uno u otro a la final. Este viernes, en Cortá por Lozano, el certamen de cocina levantó polvareda.

Es que dos panelistas se cruzaron y entre chiste y chiste se lanzaron dardos. Se trata de Costi y Nico Peralta quienes tuvieron un cruce después de que él manifestara su inclinación hacia Rocío Marengo para que gane el concurso.

"No podes perder la objetividad", lanzó Costi desde el móvil en exterior y luego agregó: "el fanatismo no puede cesgarte". Las palabras de Constanza dejaron sorprendido a su compañero quien en un clima jocoso y de bromas, volvió a señalar que es su opinión y apoya el camino de la rubia en el certamen.

Ante esto, Costi señaló que él se recibió de la UBA y por eso debe ser objetivo pero esas palabras repercutieron en Nico que le aclaró: "perdón Constanza, en este segmento del programa no es información, no pongas en duda mi formación universitaria. Esto no es información, sino opinión".

"No la puse en duda", aclaró ella y él le corrijió: "es mi opinión, para mi Marengo tiene que seguir. La opinión en subjetiva".

Al escuchar estas palabras, Costi aclaró: "Nicolás es un referente de la profesión, tengo el libro autografiado por él".

El libro en cuestión es la tesis con la que él se graduó en la UBA y prometió llevarla al programa para que la vean.

Por otro lado, Peralta destacó que él siempre tuvo inclinación por los reality show y que le encanta verlos. "Desde que empieza el programa siempre elijo un personaje. Soy fan", aseguró destacando que si Costi participa en una segunda edición de Masterchef Celebrity, él va a apoyarla.