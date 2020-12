"¿Qué hace?": Damián y Agustina, de Bake Off, muy juntos nuevamente

lunes, 14 de diciembre de 2020 22:42

Damián Pier Basile y Agustina Guz volvieron a reunirse en Buenos Aires y son dinamita. El ganador del reality Bake Off Argentina y la semifinalista son una dupla explosiva y además de grabar sus clases de cocina para el emprendimiento "Espacio de a dos" que comparten, se divierten muchísimo.

"Y acá están los tarados; re emoción por el eclipse solar. ¿Qué hace? ¿Qué les pasaba?", contó Agus. Después, tentadísimos, intentaron hacer la promo de su última clase en vivo online y se tentaron a más no poder. Además, el pastelero aprovechó para sumar tattos de Madonna y la bandera de la comunidad LGTB a su brazo y contento con el resultado, se animó a modelar.

"SE HACE EL TOP MODEL, RIDICULO. Amo el arte tan delicado y estético de la genia @lulens. Además una persona genial que me encantó conocer. Ya estoy ansioso de que cicatrice", posteó y le llovieron los halagos.

¡Lo dijo!

Agustina Guz es una de las participantes más recordadas de Bake Off Argentina, que este año llegó a la semifinal y forjó una fuerte amistad con el ganador del reality exitoso de Telefe, Damián Pier Basile. Justamente, los rumores de romance surgieron a partir de su relación tras estrecha y ellos lo desmintieron.

Eso pasó no una sino varias veces y más cuando Damián la visitó en Buenos Aires y compartieron días intensos. Sin embargo, este martes feriado, Agus blanqueó qué famoso es su "amor platónico". Se trata de Damián Betular, que fue jurado en Bake Off y ahora, parte de "Masterchef Celebrity".

En el posteo de una foto mirando a cámara, Betular se mostró super canchero en Instagram y Agus, rápidamente le comentó: "siempre enamorada de vos". Seguidores le dijeron que el destacado pastelero y chef no le va a dar chance... ¿será?

Arbolito out

Agustina Guz, semifinalista de Bake Off Argentina, demuestra su talento para la pastelería e incluso ya comenzó a compartir producciones de dulzuras navideñas con un toque único; la creatividad y detallismo son protagonistas. Sin embargo, la joven confesó algo que no le gusta para nada de las Fiestas y no se guardó nada.

"Acabo de caer en la cuenta que mañana (martes 8) hay que armar el arbolito y me da tremenda paja. Encima como pienso que después hay que desarmarlo. Tengo todo desde que uno se muda solo, como que una le pone todo en su casa y le queda, te regalan y vas comprando esas cosas para armarlo", comenzó contando en Historias de Instagram.

"Y dije: "Dios mío". Además, lo tengo que buscar porque uno lo guarda en la baulera, en el fondo. ¿Les gusta armar el arbolito? Yo detesto...", concluyó. ¿Para tanto, Agus?