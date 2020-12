¡Vamos!: el gran desafío de Germán Martitegui como papá

domingo, 13 de diciembre de 2020 13:29

Germán Martitegui es un orgulloso papá y comparte fotos de momentos con Lautaro y Lorenzo, que llenan sus días de amor. El jurado más serio de Masterchef Celebrity deja ver con ellos, su lado más tierno.

Este domingo, compartió un gran desafío para sus hijos y para él también. Mostró a los pequeños en el primer uso que hicieron del inodoro y de la pelela, en el camino de decirle "chau" a los pañales. "Primera vez", escribió y sus seguidores estallaron de ternura, deseándole mucha paciencia, suerte y hasta pidiéndole consejos si los chicos logran esa gran meta.

A juzgar por lo que se ve, Tegui podría optar por el método de tener a sus pequeños sin ropa interior para que puedan ver cuando hacen sus necesidades y comenzar así a "darse cuenta" qué sale de sus cuerpos y hacer el ejercicio de retener hasta llegar al baño. Es una de las tantas maneras de acompañar a los chicos en esta etapa tan importante. ¡Vamos papá!

En tanto, en Masterchef Celebrity, el chef se encuentra con lo más picante de los participantes que ya empezaron a jugar con todo. Una de ellas es Rocío Marengo.

Se ha transformado en la gran villana de "Masterchef Celebrity" y se ganó muchos haters en redes sociales tras sus jugadas polémicas o poco transparentes que le valieron incluso un picante cruce con Germán Martitegui. Tras la eliminación de uno de los participantes más queridos, Turco García, se defendió en "Cortá por Lozano" después de que la incendiaran en Twitter.

Amiga de Nico Peralta, le envió audios expresando que hace lo que hace porque no la quieren... "Trampa, no. Bueno, depende como lo quieran ver. Si quieren verlo como trampa, todo bien y cada uno puede opinar lo que quiera. Ahora, realmente les cuento cómo fueron las cosas. Estaba con el Turco, iban pasando mis compañeros y le digo: "Turco, pasame ingredientes y si yo gano el beneficio, te ayudo a vos".

Y se despachó con que: "esto es parte de una estrategia que es válida, se puede hacer y también hay que ver a cuántos se les ocurre hacer eso, punto uno. Y punto 2: hay que encontrar un compañero que se arriesgue a pasarte los ingredientes y que también, vos lo podés traicionar. Esto es un juego y yo tengo experiencia. Yo estoy jugando y a mí no me importa nada de lo que digan. Díganme lo que quieran; yo quiero seguir avanzando. Es lo único que me sirve".

Para Marengo, "cuando se termine la competencia, se termina y vendrán otros desafíos. Mientras que esté en "Masterchef" lo voy a seguir dando todo. No te olvides Nico, que tengo que caer en hacer estrategias, y en este tipo de juego que estoy haciendo, porque tengo el jurado en contra. Nadie mira con buenos ojos mis platos. Yo tengo todas en contra. Tengo que demostrarles que todo lo que ellos ven mal, no es así. Es muy difícil para mí jugar. No me quiere el jurado y tengo 20.000 puntos en contra que mis compañeros no los tienen".