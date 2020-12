Magui Bravi: "sufrí un intento de violación y yo me sentía culpable"

domingo, 13 de diciembre de 2020 00:00

Este sábado, Magui Bravi estuvo invitada al programa de Andy Kusnetzoff. La bailarina contó un hecho traumático que le tocó vivir hace años y que tiempo después logró procesar.

"Antes de entrar en los medios tuve una gran invasión a mi privacidad. Me acababa de mudar a Capital desde La Plata. Siempre me gustó llamar la atención, nunca me visto para pasar desapercibida. Salí del subte y vi que había un chico que me miraba y me siguió hasta mi casa. Viví una situación muy violenta por cosas que no me di cuenta", relató.

En un principio le pareció una persona inofensiva. "Parecía un estudiante de la facultad. Estaba con una carpeta, anteojos, no sospeché nada. Se me puso tan cerca que le pregunté de qué piso era, me dijo que del quinto. En ese momento no me avivé, abrí y me empujó. Empecé a patear puertas, el piso, el vidrio y se escuchó un ruido de ascensor. Me intentó violar en el hall del edificio. Pudo abrir porque puso un papel en la puerta para poder salir después. Pasaba gente por la puerta y nadie hizo nada".

El proceso de cambio de mentalidad en los últimos años le ayudó a cerrar esta herida. "Lo cuento hoy porque por muchos años yo me sentía muy culpable. Hoy que estas cosas se hablan, lo cuento porque le puede pasar a cualquiera. Tuve que hacer terapia para entender que me puedo vestir como quiera y no es mi culpa. Qué bien que todas las mujeres estén contando estas cosas porque te libera", sentenció.

Mirá el video completo en este link.

Protagonista en redes

Magui Bravi es una de las artistas argentina que más activas se muestran en Instagram. Con 1,3 millones de seguidores, la artista suele compartir con sus fans distintos aspectos de su vida. Desde simples cosas de su cotidianidad, hasta fotos de los looks que elige para salir con amigos o para ir a un programa de televisión.

Claro que también hay espacio para imágenes más espontáneas, y esto es lo que la modelo hizo este miércoles por la tarde, cuando compartió a través de sus historias una selfie desde el living de su casa.



En la imagen se la puede ver luciendo un suéter negro con una foto estampada del David de Miguel Ángel inflando un chicle rosa. Además la artista posó mirando fijamente hacia la cámara y con su largo pelo bajándole por el hombro derecho.

Hace unos días, y de cara al verano que ya está a la vuelta de la esquina, Magui había compartido una foto de alto voltaje, luciendo una sensual bikini con puntos blancos.

Y como no podía ser de otra manera, sus seguidores no tardaron en responderle con cientos de elogios. “Sos un fuego”, “Soy fanática de tus bikinis”, “Me encantás”, “No puede ser que seas tan diosa”, “Te queda tan linda como siempre” o “Creo que te amo” fueron algunos de los mensajes que le dejaron.