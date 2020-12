Vicky Xipolitakis y un emotivo posteo a su hijo: "esto no se compra con plata"

domingo, 13 de diciembre de 2020 00:42

"Hace 2 años me convertí en mamá". Con esas palabras, Vicky Xipolitakis comenzó un emotivo posteo en la noche de este sábado. La participante de Masterchef Celebrity escribió unas líneas en su cuenta de Instagram a 2 años del nacimiento de su hijo Salvador Uriel.

Después de festejar el cumpleaños, y con fotos de ese grato momento familiar, la rubia agradeció a a su hijo, a Dios y a su familia por el niño que tiene en su vida y que la llena de amor. Su presencia implicó un antes y un después en su vida y ella misma lo expresó en el posteo que en media hora sumó más de 22 mil Me Gusta.

Las fotos que compartió con el texto muestran a la griega con su familia y toda la ornamentación realizada para esta ocasión. El tema que englobó a todo el festejo fue caballos, algo que él "ama". El cumpleaños fue 100% familiar, con la presencia de sus hermanos y sus padres. Todos compartieron una remera con el mismo diseño realizado para la ocasión y que recuerda esta fecha tan especial.

"Hace 2 años me convertí en mamá y mi vida cambió por completo, mi corazón ya no late por mi, sino que vivo para él. Gracias hijo por el amor que me das, me llenas de fuerzas. Esto no se compra con plata y llena de felicidad plena", señala el primer párrafo del texto.

Luego enumera los agradecimientos: "Gracias Dios por el hijo que me mandaste, es más de lo que te pedí, mi gran compañero. Gracias a mi hermosa y unida familia por este increíble cumple, nos hicieron muy feliz; son incondicionales con nosotros , sin ustedes no podríamos hacer NADA..... #Mama #Papa @stefyxipolitakisok @nicoxipolitakis. A mis amigos y hnos de la vida gracias por ayudarme con la comida @lefourc @lucasdiezok. Y a todas las marcas que hicieron posible de este cumple de 2 años de mi hijo que tanto quería de caballitos ya que los ama. Gracias a todos de corazón!!!".

Finalmente en el último tramo del texto le dedica unas palabras al pequeño que es la luz de sus ojos: "Feliz 2 años hijo. Te amo con todo mi ser. Tu Madre que te cuida y protege desde que estás en la panza hasta el resto de su vida".

Foto: @victoriaxipolitakisok

Conflicto con su ex, Naselli

"Siento que han cooptado a mi hijo, no lo puedo ver", aseguró Naselli, ex esposo de Vicky y padre de Uriel. El empresario mandó una serie de audios este viernes a la periodista Fernanda Iglesias en los que denuncia que "la griega" no le permite generar un vínculo con el pequeño.

"Siento que han cooptado a mi hijo, no lo puedo ver. Hace tiempo que estoy en esta lucha intentado poder establecer el vínculo, que él tenga una identidad, que pueda ejercer sus derechos de ver y conocer a su papá, a su abuela, sus tíos, sus primitos. Y hay un impedimento sistémico de parte de la madre de aislarlo, y que no conozca quién es su padre ni ninguno de los miembros de la familia paterna", se lo escucha decir a Naselli en el programa Esto no es Hollywood (Mucha Radio FM 89,3).

"Vine hace unos quince días, y mañana es el cumpleaños de Salvador Uriel. Y no lo he podido ver todavía, y me estoy volviendo el domingo sin haberlo visto, cosa que es contraria de derecho a lo que determinó el juez Lucas Aon, que lleva la causa. Y es contrario a derecho", lamentó Naselli, con bronca. Y agregó: "Yo debería estar viendo a mi hijo tres veces por semana, una hora cada día, y para su cumpleaños dos horas, pero nada se cumple, y es una pena".