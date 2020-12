Gasolera: Natalia Oreiro "tiñó" un vestido usado y le quedó divino

martes, 1 de diciembre de 2020 00:00

Natalia Oreiro es una. de las reinas de la moda y tiene sus trucos. Uno de ellos lo compartió este lunes en el que mostró cómo "recicló" un vestido que adora y con un color que le encanta.

"Les gusta mi nuevo vestido rojo?⁣ No lo reconocen? Antes era rosa y lo usé muchas veces, es uno de mis favoritos. Y si probamos darle una nueva oportunidad a nuestra ropa? Antes de comprar algo, piensa si lo necesitas, intenta reutilizar siempre! Este vestido fue teñido con pigmentos naturales Reciclemos la moda @gottalentuy", destacó en una serie de fotos en su Instagram que también incluyó un video.

Se la vio despampanante en el vestido con un generoso escote y una caída espectacular. ¡Genia Naty!

"Me hizo sentir..."

Vamos a tener una sorpresa. Adelantaron Ángel de Brito y Laura Fernández al inicio de la gala del martes en la noche del Cantando 2020. Y cuando el homenaje a Natalia Oreiro comenzó a sonar en la pista de la mano de Jey Mammon y Carla del Huerto, la emoción empezó a sentirse.

Es que al final del mix de grandes éxitos de la cantante uruguaya, ella irrumpió en la escena y dio el cierre al homenaje bailando. Con eso se llevó todos los aplausos e incluso consiguió que Nacha Guevara celebrara el homenaje de pie. Tras esto, Natalia se mostró con muy buen humor y agradeció no solo por la invitación sino por llevar siempre alegría a la gente en este contexto de pandemia.

"Es súper fuerte salir de la casa y venir a un lugar tan alegre y con tanto brillo", comenzó expresando en la pista y luego agregó: "verlos siempre es lindo, escucharlos, ver todos los artistas que pasan y que le lleven alegría a la gente".

Oreiro recordó su trayectoria y su paso por Rusia, entre otros momentos fuertes de su camino de la mano de la música. "Para mi lo más lindo es lo que sucede debajo del escenario", destacó y reconoció que "uno extraña tanto eso de abrazar a la gente".

Vestida de rojo con un pronunciado escote y una capa, al mejor estilo "caperucita roja", Natalia expresó en todo momento lo feliz que se sentía al estar en la pista y apuntó a todos la necesidad de siempre disfrutar la vida: "La vida es tan corta, estamos de paso, si uno puede disfrutar y compartir lo que hace".

Luego miró al jurado y si bien envió palabras de halagos a todos, se detuvo especialmente en Karina La Princesita a quien reconoció que "ama" tanto a ella como a sus canciones.

"Amo la cumbia (...) a mi Karina me encanta, ella, sus canciones, su forma de interpretar", destacó generando las lágrimas de la cantante de cumbia quien no pudo contener la emoción y luego devolvió el halago: "siento mucha admiración, nos cruzamos cuando hacía 'Solamente vos' y no la conocía personalmente. Fue muy buena compañeras, vino al camarín, me saludó y me hizo sentir muy contenida".

Luego Karina señaló que Natalia "muestra con sus actos la humildad que tiene" y resaltó que "es muy buena compañera, muy cálida, se merece mi admiración".