"Vengo a cantarles mis...": Soledad Pastorutti se prepara para hacer revelaciones

Sole Pastorutti disfruta de un gran momento artístico con su disco más íntimo "Parte de mí" y mientras se prepara para un nuevo show que será presencial y por streaming, el próximo 20 de diciembre, quiere estar en contacto con sus fans.

Por eso, se viene una entrevista en Instagram Live muy especial: "𝐕𝐞𝐧𝐠𝐨 𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐢𝐬 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬, 𝘯𝘰 𝘮𝘦 𝘶𝘯𝘪𝘧𝘰𝘳𝘮𝘦𝘯 𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘰𝘺 𝘥𝘦𝘭 𝘷𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰... Mañana no se pierdan el #InstagramLive con @claudiabrantoficial con quien compuse algunas de las canciones de #ParteDeMí. La cita es a las 20h de Argentina y 15h de Los Ángeles. El próximo 20 de diciembre show presencial y vía streaming en el Festival @sonoriviera en Mandarine Park, conseguí tu entrada en @ticketekar", destacó en un posteo.

Su presencia en las redes ha movilizado a los fans. En los últimos días los recuerdos de los argentinos junto a Diego Maradona han invadido las redes, pero este domingo salió a la luz uno muy especial. Se trata de un video en el que la Sole le dedica un tema al futbolista y se lo canta casi como si fuese una serenata.

Fue en el marco del show que dio la de Arequito en el Teatro Gran Rex "10 años de Soledad". Allí, en un momento, la Sole y Diego, emergen del foso del escenario y ella comienza a cantarle "Brindis".

Fue Javier Saul quien trajo a colación este encuentro con un fragmento del video. "El abrazo, la sonrisa de Diego. Todo. No hay forma de no escuchar esta canción en bucle", aseguró.

La voz de @sole_pastorutti, el abrazo, la sonrisa de Diego. Todo. No hay forma de no escuchar esta canción en loop (lo tiene La Sole en su canal: https://t.co/0uAjVh92YM). Porque los días se nos van. pic.twitter.com/6MoEwkU4bc — Javier Saul (@dr_javi) November 28, 2020

"La letra es de Afo Verde, me la regaló hace 15 años, pero hoy es dele Diego aunque no la cante. Fue una noche muy especial. Inolvidable. Diego y sus poderes", respondió la Sole.

Lluvia y sorpresa

Este sábado, Soledad Pastorutti twitteó con sus fans desde la cama y en medio de respuestas cruzadas, reveló su estado de ánimo, durante la pandemia.

Más allá que se mostró feliz porque en las últimas horas su nuevo éxito "Quien dijo" alcanzó los 2 millones de reproducciones, la cantante abrió su corazón con una seguidora y la aconsejó después de que la chica le contara cómo se había sentido en los últimos meses.

"Se largó la lluvia en Are... me parece que pego media vuelta y sigo durmiendo...", escribió la querida Sole y desde entonces no paró, los mensajes fueron y vinieron con sus fans en medio de un profundo momento.

Entre los que eligió para responder, hubo uno que sin dudas la movilizó. "¿Esta pandemia te llego a poner triste?", le preguntó una seguidora adolescente, quien además le contó que hubo momentos en los que sufrió de ataques de pánico y no se sintió bien.

Ante eso, la cantante le respondió sin dudarlo. "Si claro... soy un ser humano como todos, paso por diferentes estados... refugiate en lo que te guste hacer... el deporte ayuda mucho!!! Tenes mucho por delante y esto se va a terminar en algún momento... estar sanos es lo que tenemos que buscar siempre!!!".

Por otro lado, otra de sus fans también aprovechó el momento para lograr una charla con la artista. "Esta complicado entrenar con calor, hay que hidratarse mucho y bajar la intensidad un poco", le dijo. Mensaje que Sole también respondió: "Eso hice ... además trabaje... me fui a pescar... cambie la semana un poco".