"Hasta dudé en no reconocerte": Rodolfo Barili sorprendió con su mensaje en un día especial

Rodolfo "Rody" Barili está de cumpleaños y en su día, decidió decir todo lo que siente. En particular, en un posteo de Instagram en el que se lo ve con sus dos hijos y con su pareja Lara Piro, se refirió al 2020 y todo lo que ha significado.

"Hola 4.8. Bienvenido. Confieso que casi que no te sumo. El 2020 ha sido un año complejo para todos. Así que hasta dudé en no reconocerte cómo técnicamente vivido. Después repasé los últimos 12 meses y di gracias a la vida hacerlos vivido. La felicidad de hoy, aún extrañando tanto a los afectos que no puedo ver aún, es intensamente superior a la de un año atrás", señaló el conductor de Telefe Noticias.

Y agregó: "Así que bienvenido sea el paso del tiempo. Bienvenido sea poner en práctica aquello de amar y confiar. Bienvenido 4.8. En casa somos una banda ya para recibirte. #Los5".

¡Felicidades Rody!

La indignación de Rodolfo Barili

Hay hechos que indignan y duelen. Uno es el ocurrido la semana pasada con la pequeña Abigail, la nena que padece cáncer y que su papá tuvo que cargar en brazos para ingresar a su provincia, Santiago del Estero, después de sufrir el rechazo de la policía a circular tras ser atendida en un hospital de Tucumán.

La historia movilizó a todo el país y generó mensajes de repudios de gran cantidad de políticos, periodistas y figuras del espectáculo. Rodolfo Barili no estuvo al margen y se expresó en las redes sociales en contra de las medidas que impidieron la circulación de la menor. Primero se expresó en Telefe Noticias, cuando presentó el informe del caso, y luego se volcó a la red social Instagram donde cargó un mensaje con el video del informe.

"Una penosa historia de lo que no podemos ser, de lo que no nos puede pasar, de lo que no podemos tolerar. Una dolorosa historia de inhumanidad en pandemia", explicó Barili en el informe del noticiero donde explicó: "Diego Gimenez, su esposa Carmen y su hija Abigail. La nena tiene 12 años y desde los 7 años lucha contra un tumor en su pierna izquierda. Fue trasplantada hace 4 años pero su situación empeoró el año pasado y por eso debe hacerse tratamiento paliativos en el hospital de Tucumán. Por eso debe trasladarse".

"Todos quienes somos papás, sabemos lo que nos pasa cuando tenemos un hijo enfermo, con una gripe o un resfrío, ni hablar de la fiebre. Nos vuelve esa idea de preferimos estar nosotros enfermos antes de verlos a ellos sufrir. Imaginate lo que viven los papás de esta nena", agregó.

El video con estas declaraciones las compartió en su cuenta de Instagram el sábado y lo hizo con unas líneas en su posteo: "No nos va a matar el Virus. Nos va a matar la imbecilidad y la inhumanidad. La historia de Abigail o de lo que no nos puede pasar".

Sus palabras generaron la repercusión de German Paoloski, su colega en el canal, quien escribió en un mensaje de su muro: "Cómo se puede ser tan imbecil e insensible por Dios!!!! Donde está el sentido común y la humanidad? La policía que debe cuidar,servir y proteger se transforma en esto que no se puede entender..."