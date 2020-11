Apuraron a Nicole Neumann en Nosotros a la Mañana: "¿quién es tu nuevo novio?"

viernes, 6 de noviembre de 2020 12:20

Nicole Neumann transita sus últimos días de vacaciones en Miami y lo hace acompañada de sus hijas y algunos amigos. La modelo decidió viajar a la playa de Estados Unidos para recibir sus 40 años de edad, que fue el fin de semana pasado, y desde que está allá se sumaron en Argentina las especulaciones de que estaría acompañada de alguien que conquistó su corazón.

Precisamente en ese sentido sus compañeros de Nosotros a la Mañana decidieron avanzar con las preguntas y ver si está con "nuevo novio" o no. Los colegas, panelistas del programa, tomaron la posta y en la salida al aire desde Miami que hizo la modelo, fue interrogada.

"Por qué yo hoy te daría una respuesta diferente de la que te dí en los últimos 2 años", respondió ella ante las primeras preguntas y luego aclaró: "en ningún país, nunca más, voy a decir algo de mi vida sentimental. En lo que va del año cuantos romances me han inventado".

Después subrayó que "hace 2 años" que no dice "nada" y explicó que en Miami está "con algunos amigos que no veíamos hace mucho" y con sus hijas con quienes disfruta los paseos al aire libre y a la playa: "como estás todo el día al aire libre, no es obligatorio el uso del barbijo. Hay muy poca gente y tenemos mucha libertad".

Lejos de dejar pasar la duda que sobrevuela sobre un posible novio, los compañeros de equipo volvieron a preguntar si estaba con alguien que le diera amor de pareja y si estaba enamorada.

"Siempre solita (...) me encanta estar enamorada, me encanta vivir la vida acompañada. De igual somos 4 con las nenas", volvió a subrayar sin descartar que su amigo Gaby Álvarez, con el que está en Miami, le contó que le mandan muchos mensajes a él preguntando por ella: "pasa cuando sube una foto conmigo y le preguntan por mi".

Por último confesó que le gusta cuando le dicen: "soy más linda en persona de lo que se ve en la tele" y señaló que lo que la conquista de un hombre es "la sonrisa pero también la actitud corporal". "Me gusta mucho las piernas del hombre", finalizó.