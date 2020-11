Fuerte reclamo de Marta Mediavilla a Oscar y Patricia Sosa: "no me dan bola"

viernes, 6 de noviembre de 2020 02:00

"No me dan bola", "no me cuentan nada". Con esas palabras Marta Mediavilla le hizo un "reclamo" a su papá Oscar Mediavilla y a su mamá Patricia Sosa en medio de un vivo en Instagram. La joven usó la red social en el momento que el jurado hizo una conexión con su cuenta para transmitir a todos sus seguidores una "charla de familia".

Después de todo un desafío para hacer la conexión, ambos compartieron una amena charla en la madrugada de este viernes después de la gala del Cantando 2020. La conexión comenzó entre risas cuando un seguidor le preguntó a la pareja si animan al poliamor y la respuesta saltó con un grito, especialmente de la cantante: "¡no acepta el poliamor, no!".

Luego se sumó a la charla Marta Mediavilla y los cruces empezaron con una carga importante de bromas y chistes: "sos como la hija de Frida Khalo". La expresión se dio por la apariencia que traía la joven al momento de conectarse. Y Oscar acotó: "esta linda Marta, está grande".

"Quiero que me cuentes qué estás haciendo", le preguntó Oscar a su hija y abrió la puerta al reclamo de ella con tono jocoso: "voy a decir una cosa... siento que no me están dando mucha bola".

"Eso es algo que te está pasando a vos porque yo te llamo todo el tiempo", le respondió el productor y fue interrumpido por Patricia: "cómo no me voy a enojar como mi madre. ¡Hasta que hora van a hablar por teléfono! Yo estoy cocinando".

Luego Oscar le preguntó a Marta si le había hablado a su primo Santiago porque el perro de él le "mordió la nariz y le sacó un pedazo" cuando lo había sacado a dar una vuelta a la manzana.

Al escuchar esto, Marta volvió a reprochar porque no se había enterado de lo ocurrido: "Yo no me entero nunca de nada. Nadie me lo dice. Si no estuviéramos en este vivo no me entero".

"Vos estás muy ocupada, si querés saber algo tenes que ser atenta", le respondió él y ella le recriminó: "si recibiste la foto de Santiago la podrías haber reenviado y yo luego respondo".

Entonces Oscar aceptó que le llama "cada vez menos" y aseguró que eso es así "porque no atendés el teléfono. Lo tuyo es como tu vieja, que va a ver House y desaparece (...) si querés estar al tanto de las cosas, cuando te llamo, contestame".

En este contexto, Marta destacó: "hoy vivimos en una sociedad hiperconectados, y gracias a eso así estamos. Con estres, todo el día con las redes sociales, instagram. No se puede vivir con el celular abonado a la mano. Cuando tenes tiempo vas y te fijas".

Finalmente Oscar confesó que cuando él llama, ella no le dice "hola pa" sino que la reacción es distinta: "cuando le llamo me dice 'qué haces v ejez' ya me predispone para que me meta por la línea del teléfono y la ahorque".

"Yo te digo vejez porque te quiero mucho", expresó ella y luego él se enterneció y subrayó: "yo también te quiero, querer se quiere mucho y yo también te admiro, te considero buena persona y no por ser mi hija. Sos querida, amable e inteligente. No se si saliste de mi o de otra persona. ¿serás mi hija? yo soy un poco inteligente".

La amena charla continuó por varios minutos más y con la ternura y amor de padres a hija que los seguidores supieron apreciar.