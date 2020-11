¡Genia!: Karina Jelinek "cantó" con Charlotte Caniggia

viernes, 6 de noviembre de 2020 09:26

Son amigas y las dos psaron por el Cantando 2020. Una terminó fuera del certamen en la primera ronda de eliminados, sin abrir posibilidad de regreso a la pista, mientras que la otra se sumó en la segunda etapa y llegó a la final. Karina Jelinek y Charlotte Caniggia son figura mediáticas que guardan un encanto y que el rating siempre las acompaña.

Ambas son amigas desde el año 2014, cuando participaron en el Bailando, y si bien no se muestran juntas, sí hay una conexión entre las dos. En este contexto, es que Karina salió a alentar a la hija de Mariana Nannis en el Súper Duelo del Cantando 2020.

Lo hizo con un video que publicó en su stories de Instagram donde se la ve viendo tele y cantando con el control remoto, en el momento que Charlotte compite en la gala del jueves con el tema "That don't impress me much" de Shania Twain. "Viendo a la genia de @chcaniggia", dice el texto que acompaña el video donde se ve la pantalla de televisión de fondo con la imagen de Caniggia.

En la noche del jueves, Charlotte Caniggia perdió el Superduelo contra Cinthia Fernández y este viernes deberá volver a subir a la pista con otro tema musical. Tras sumar la segunda derrota de la semana, la hermana de Alex se mostró molesta y ante las preguntas de los conductores del Cantando sobre si está enojada, se limitó a ponerse el barbijo y responder con una sonrisa que no.

“Me parece que se cayó de vuelta. Si no quiere hablar, es un síntoma”, advirtió Ángel de Brito a lo que Laurita Fernández la alentó: “¡vamos Charlotte!”.