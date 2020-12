Rocío Oliva: "he saltado rejas para ver a Diego"

lunes, 30 de noviembre de 2020 00:00

Desde que se conoció la noticia de la muerte de Maradona, los ojos se pusieron en Rocío Oliva, ya que esa misma noche se presentó en Polémica en el Bar. Aparentemente, esta habría sido el motivo por el cual la familia no la dejó ingresar en el velatorio íntimo en la Casa Rosada.

Este domingo, la botinera estuvo en "Fútbol sin manchas", y aseguró que lo hizo porque tiene que trabajar además de confirmar que nunca la invitaron para visitarlo en su cumpleaños. “He saltado rejas para ver a Diego y hay cosas que me les guardo para mí y él las sabía. Yo hacía todo por Diego pero en un country no podés hacer mucho”.

“Cuando estaba conmigo, Diego estaba contento porque se había reencontrado con su hijo de Italia y Jana después de muchos años. Quizás le quedó como deseo verlos a todos juntos. Me dolió no poder despedirlo. Me quedo con los años compartidos, videos, escuchar cosas de él", agregó.

“Es inevitable la batalla que habrá entre sus familiares. En mi caso yo en su momento solicité una compensación económica, pero no sé en que quedó ese proceso porque hace mucho que no hablo con mi abogado. No sé si otro hombre me amará como él”, sentenció Oliva.