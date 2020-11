Cantando 2020: tomaron una determinante decisión con Lola Latorre tras el escándalo

martes, 3 de noviembre de 2020 11:08

La productora del Cantando 2020, LaFlia, tomó una determinante decisión entorno a la presencia de Lola Latorre en el certamen. La medida la tomó tras el escándalo que envolvió el fin de semana a la hija de Yanina Latorre quien fue advertida por personal policial en un predio privado donde se desarrollaba en una fiesta privada. Si bien ella indicó que estuvo allí de manera circunstancial porque iba a buscar a una amiga, terminó firmando la notificación y con eso quedó envuelta en una causa judicial.

En función de esto, y hasta que la justicia defina, la productora del reality tomó una medida para evitar seguir cargando sobre el escándalo y hasta que su imagen quede limpia. Ya Ángel De Brito, conductor del programa había especulado con las posibilidades que se planteaban entorno a esto. E incluso el Chato Prada había subido a la stories de Instagram un mensaje que invitaba a la renuncia.

Es que con este escándalo, la atención de muchos cayó en el caso de Pablito Ruiz, quien quedó afuera del ciclo luego de asistir a una fiesta clandestina, más allá que él declaró “me equivoqué”.

Según publicó Infobae, en estas horas los directivos de LaFlia llegaron a una conclusión: Lola Latorre no asistirá al certamen por un plazo de dos semanas. Lejos de una sanción, los motivos habría que buscarlos en la prevención. Es decir, quedará aislada por el plazo que suele tomarse como adecuado: 15 días. De allí se entiende el anuncio que el productor Gabriel Fernández hizo en el programa Hay que ver, de El Nueve. “Nosotros no somos la Justicia, que será la encargada de decir si Lola rompió o no las reglas", indicó.

Si bien la modelo, al igual que su partenaire Lucas Spadafora, acaba de superar el coronavirus (“Ya no contagio”, avisó), en el Cantando le exigirán un hisopado con resultado negativo al momento de reincorporarse. La intención es extremar todas las medidas para evitar la propagación del COVID-19, aun cuando es improbable que Lola pueda volver a contraer el virus. “Pero esa posibilidad, existe”, dijo Fernández, quien usó el caso de Ruiz para justificar esta determinación. "No fue echado: a él también se le pidió el aislamiento, pero estaba haciendo una suplencia”, argumentó.