Lola Latorre rompió el silencio: "en ningún momento mi intención fue ir a la fiesta"

lunes, 2 de noviembre de 2020 15:47

A un mes de que Pablo Ruiz quedara eliminado del Cantando 2020 por haber participado en una fiesta clandestina, un nuevo escándalo se desató con una participantes. Este fin de semana Lola Latorre quedó envuelta en una polémica después de que se la acusó de haber asistido a una fiesta clandestina en la localidad de Mercedes. Fue el sábado en la madrugada y por el hecho su nombre quedó en una causa judicial que ahora es investigada por incumplir la ley en cuarentena.

Tras esto y después de ser duramente criticada en las redes sociales, la hija de Yanina Latorre rompió el silencio y contó cómo sucedieron las cosas. Aclaró que ella no quiso asistir a la fiesta y que sólo fue a buscar a una amiga que le llamó por teléfono pidiéndole que fuera a buscarla.

La participante del Cantando 2020 eligió hablar con Ángel de Brito en el programa Los Ángeles de la Mañana donde señaló: "estaba con mis amigas. Acá en el barrio pueden entrar hasta 10 personas al aire libre. Nos llama una amiga nuestra que había asistido a la fiesta. Mercedes queda cerca de mi casa no como muchos que están diciendo que estaba no se dónde. Yo estaba acá y fuimos a buscarla, ni siquiera le avisé a mi mamá. De inconsciente me subí al auto y fui a buscarla. Nunca pensé que se iba a armar este quilombo. Pensé que era buscarla y volvía".

"Efectivamente estuve en el lugar, me apersoné en la casa, busqué a mi amiga, como todo el mundo que estaba ahí tuve que dar los datos. En ningún momento me zafé ni quise zafar", agregó la morocha desde el dormitorio de su casa.

Luego detalló que una vez que fue a buscar a su amiga, ella le contó que no hubo música. "Hay muchos videos que están circulando que no son de esta fiesta. En ningún momento hubo música. Fui como a la 1.30, no hubo gente bailando y si bien era la organización de una fiesta clandestina, nunca sucedió", detalló.

Además aclaró que habían varias de sus amigas en la fiesta y cuando llegó al campo se encontró con 12 camionetas de patrulleros. Dejó el auto en la entrada y se bajó al campo a buscar a su amiga y dio sus datos, como ocurrió "con todas las personas", a la policía por romper la cuarentena. Luego Ángel de Brito aclaró que todos fueron liberados tras el allanamiento de la policía y el labrado del acta.

También explicó cómo era todo el lugar: "había una entrada al campo que era una tranquera. Alrededor de la casa estaban los patrulleros y la seguridad era adentro".

Lola también enfatizó en que pecó de ingenua –ella se definió como “boluda”– al no haber imaginado la magnitud de lo que podría haber ocurrido al estar presente en donde hubo una fiesta clandestina en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. La modelo también detalló que recibió el alta epidemiológica el miércoles pasado, luego de haberse contagiado el virus, y que ella es quien está asistiendo a su familia con las compras de supermercado. “Yo ya no contagio”, aclaró cuando la cuestionaron por haber estado con dos amigas en su casa y haber subido a una más a su auto. “Tomé todos los recaudos”, aseguró este lunes en Los ángeles de la mañana.

Por otro lado quiso diferenciar el escándalo que la envuelve ahora con el que atravesó Pablo Ruiz y dijo que "fue totalmente diferente": "Yo no asistí a una fiesta clandestina, no me puse a bailar, subí fotos, videos, hubo fotos mías. Muéstrenme una foto donde esté yo en una fiesta. No sucedió eso, entonces yo voy a contar mi versión y si toman esa medida la verdad que me duele porque sí, fui una idiota que no medí esas consecuencias. Cualquier persona de 19 años se manda estas cagadas. Ya sé que estamos en un contexto donde hay una pandemia y es todo muchísimo más grave, pero fui siendo una boluda, con la mejor de mis intenciones, y nunca pensé que esto iba a saltar de esta manera. Fui y me hago responsable de todos mis actos, en ningún momento intenté esquivar a nadie, ni irme con mi auto, voy a explicar eso siempre. Voy a hacer fuerza para que no me echen porque no asistí a una fiesta clandestina".

Luego señaló que le dijo a Lucas Spadafora lo que le tocó pasar el sábado y que se arrepiente de haber ido a buscar a su amiga: "le conté cómo había sido toda la situación , obvio que hablamos al día siguiente, y nada, me dijo que esté tranquila, que estas cosas pasan, que fui una boluda en hacerlo, pero que de mi versión, que cuente la verdad".

La verdad es que yo estoy tomando todas las precauciones. Estaba acá, en mi casa, al aire libre, con dos amigas, que eso está permitido. Y yo ya no contagio, tengo el alta por el Covid", se defendió.

Casi al final de la nota se puso muy incómoda cuando le preguntaron si su novio Gerónimo es amigo de Honorio, el organizador de la fiesta y esa noche estuvo ahí: "la gente se puede conocer, yo conozco al dueño de casa y no por eso fui a la fiesta, parece esto un interrogatorio policial. Gerónimo no fue, no asistió, no es amigo de Honorio. Todos nos conocemos con todos, yo lo conozco a Honorio de conocerlo pero está lejos de ser mi amigo y de mi novio tampoco. No empiecen a mezclar las cosas porque no tiene nada que ver y mi novio no estaba en la fiesta".

Finalmente confesó que no vio el mensaje que el Chato Prada publicó en Instagram donde insta a que renuncie tras este escándalo y aseguró que hablará con la producción y acatará las órdenes.