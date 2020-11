Charlotte Caniggia denunció que Tinelli, Prada y Hoppe deciden quién es el eliminado

martes, 3 de noviembre de 2020 07:24

Un verdadero revuelo se generó en la gala de eliminación del Cantando 2020 después de que Charlotte Caniggia denunció públicamente y sin rodeos que no cree que el público elija los eliminados del certamen sino que eso pasa por la producción del programa.

La participante hizo su descargo en medio de la ronda del voto secreto, donde se cruzó con Lizardo Ponce pese a que minutos antes y detrás de cámara habían estado limando las asperezas. Precisamente en las últimas semanas hubo una ola de rumores que envuelven a este conductor como uno de los participantes del Cantando 2020 "más acomodado".

"No creo que vaya conmigo, no estoy acomodado de nada y si soy acomodado pido no ir quinto de nada porque me quiero ir", dijo entre risas Lizardo cuando le preguntaron los conductores del programa si creía que ocupaba un lugar diferencial al de sus compañeros.

Ante esto, Charlotte confesó que el influencer le cae "muy bien" pero cree que "llegará finalista" precisamente porque es uno de los acomodados. E incluso redobló la apuesta indicando que no es el único que está en esa posición sino que hay otro hombre en su misma condición que es "Cachete" Sierra.

"La gente lo sabe afuera, el público (...) soy re cholula y miro todo. Yo veo todo y dicen que hay gente acomodada", agregó con un argumento no muy contundente y que abría la puerta de las dudas.

Por eso Lizardo le respondió con picardía: "lo sabrás vos que estuviste mucho tiempo acá".

Pero Charlotte no se quedó atrás y afirmó que "el programa mismo acomoda a la gente". "Estuve en muchos realitys y sé cómo funciona esto (...) Creo que todo pasa por producción, por Chato, Fede y Tinelli. Pero está bien. El programa mismo acomoda a la gente. Yo estuve en muchos realitys y pasa eso. No es voto, sino que es todo por atrás", agregó sin rodeos.

Ante esto, Ángel de Brito le consultó qué piensa que le podría pasar a ella si va al teléfono con Cachete y Lizardo: "¿los limpias a los dos?"

"No se, depende del Chato y Hoppe. Ojalá me elijan a mi (...) yo veo todo, me doy cuenta", volvió a ratificar sus dichos.