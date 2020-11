"Es mi pollo": Dolli Irigoyen sorprendió al hablar de su preferido en Masterchef Celebrity

domingo, 22 de noviembre de 2020 15:48

Dolli Irigoyen tuvo un gran desempeño en el reality "Masterchef Celebrity" al llegar como reemplazo de Germán Martitegui que contrajo coronavirus. Esta semana saldrán sus últimas participaciones y antes de su despedida, estuvo en "La Peña de Morfi".

Gerardo Rozín le pidió que hiciera una evaluación de los participantes y ella no se guardó nada. "Fede Bal es un mañoso. Siempre dice: "a mí no me sale; esto no es así". Es muy caprichoso", disparó la chef. "Es insoportable" agregó filoso, el embajador Marcelo Polino.

Sobre Claudia, agregó "es una grande de la vida. Todo lo que hace lo hace bien; acepta los consejos. Le falta tomar más decisión en el juego". Pero cuando llegó el turno de hablar del "Turco García", se sinceró: "es un personaje, un luchador que se recicla todo el tierno. Es disciplinado, por como viene del deporte; eso le juega a favor. Es mi pollo, sí lo dije y lo digo, total ya me voy. Él tiene una actitud increíble".

[#LaPeñaEnCasa] @MarceloPolino nos cuenta todos los detalles de la gala de eliminación de #MasterchefArgentina de esta noche uD83DuDE31 Junto a Dolli Irigoyen analizamos a los participantes uD83DuDC47 pic.twitter.com/FsPIS3Rkmw — MorfiTelefe (@MorfiTelefe) November 22, 2020

La consulta siguió y en la lista estaba Analía Franchín: "ella cocina y es una gran jugadora, no hace migas con los demás. Si tiene que pelear, no va a regalar ninguna pizca". Polino acotó que "es la villana y le viene bien. No se lleva problemas a la casa. La sabe hacer".

Después le llegó el palito a Boy Olmi: "es un seductor, Un romántico. Pero no le gusta trabajar bajo presión y sufre cuando alguien se va. ¿A qué vino? Hay que jugar", expresó Dolli. Para el final, Belu Lucius tuvo premio: "es buena cocinera, buena compitiendo y le pone onda. Tiene mucha gracia, en sus caras y comentarios. Le aporta mucho al programa".

Vicky Xipolitakis, al fuego

"¿Lo extrañás a Germán?", escuchó Vicky Xipolitakis por parte del jurado de Masterchef Celebrity y ella tuvo "la respuesta". "Sí, lo extraño" y mostró una remera con un corazón y la cara de Martitegui en el centro...

Regresó al reality después de tener coronavirus y señaló que el virus "es muy fuerte pero yo le gano a todos los virus". Afortunadamente, ella y su bebé ya están bien. En su ausencia, fue reemplazada por Christian Sancho que defendió su lugar.

La Griega contó que el jurado era su cábala y que le iba a traer suerte: "yo soy de @germantegui desde la cuna, mirá, tengo la camiseta". Además, deseó que se recupere pronto para sumarse al programa nuevamente. ¡El beboteo sigue! En Twitter, por supuesto, su remera hizo explotar todo.

Ahora... Tegui le respondió por Twitter: "Gracias Vicky! Ya estoy mejor", junto con el emoji de la carita enviando un beso y ¡una imagen de la Griega!

¿Qué pasará con esta pareja? A esperar el reencuentro...