"Tantos años esperé": la emoción le ganó a Abel Pintos en un día especial

domingo, 22 de noviembre de 2020 15:21

Dedicado a su nuevo disco y a disfrutar los primeros días de nacido de su bebé Agustín, han mantenido a Abel Pintos lejos de las redes sociales, donde tenía un frecuente contacto con sus fans.

Agradecido por el respeto de sus seguidores, este domingo, día de la Música dedicó varios posteos en Twitter a esta fecha especial. "Lo voy a celebrar recordando UNIVERSO PARALELO - Un concierto sinfónico - a un año de haberlo vivido junto a todos ustedes en vivo y en la distancia. En primer lugar, esta versión que tantos años esperé para poder interpretar en el momento que sintiera adecuado, en un marco especial, y aquellas tres noches, sin dudas, lo fueron", señaló el cantante y se refirió a la canción "Cuando ya me empiece a quedar solo".

Alucinante también el apoyo que siguen dándole en radios amigas y queridas de todo el país como @Vale975 #PiedraLibre pic.twitter.com/h30VnH9JVf — Abel Pintos (@AbelPintos) November 22, 2020

"Gracias de todo corazón. Gracias por compartir conmigo, desde hace tantos años, la música que tanto amo hacer", señaló Abel, junto a destacar el apoyo de sus fans a su canción "Piedra libre" que le dedicó a su bebé.

Y hablando de compartir, y siendo que me encanta hacer música compartida, les recuerdo también esta playlist LOS DUETOS DE MI VIDA y a quienes no la conozcan aún l@s invito a seguirla, ma’ vale uD83DuDE1C https://t.co/Fd1fsNcMKr — Abel Pintos (@AbelPintos) November 22, 2020

"Los días van por acá"

Tras el nacimiento, Abel Pintos se tomó una pausa para compartir otra foto de su primer hijo Agustín. Agradeciendo el apoyo de sus seguidores y sobre todo, el respeto por la nueva etapa que transita, este lunes sorprendió.

"Los días van por acá. Les dejo un abrazo fuerte, y como siempre gracias por el apoyo de cada día", expresó el cantante junto a dos fotos: una en la que se lo ve en pleno trabajo en el estudio de grabación y otra, con su bebé en brazos. Con el mate en mano y admirando al pequeñito, al que se lo ve rapadito como su papá, y envuelto en una manta liviana, ambos son la postal perfecta y más apreciada por los fans. Ahora, Abel usa la misma gorra con la que se lo vio en una imagen que compartió Ángel de Brito, días atrás, en la que cargaba a un bebé y que fue cuestionada en Twitter.

Los mensajes de amor le llovieron al cantante que le dedicó a su bebé el tema "Piedra libre" que estuvo más de un mes en lo más alto de los charts radiales. Ahora, con un nuevo impulso, volverá al ruedo con más canciones.

La foto que ¿no era?

"¿Está chequeado?", fue la frase que más se repitió en un posteo de Twitter de Ángel de Brito en el que mostró una foto de Abel Pintos que tiene en brazos a un bebé. "La cara de felicidad de Abel Pintos", dijo el periodista de espectáculos.

Sin embargo, las fans del cantante le salieron al cruce. "Esa foto no es de ahora"; "no es actual; no es el hijo de Abel ese bebé"; "tiene pelo Abel en esa foto"; "ni siquiera se nota el tatuaje de GRATITUD" y "no me extraña que no chequees", fueron las respuestas.

El periodista no respondió los comentarios y tampoco borró su posteo. En tanto, el cantante señaló un día antes en la red social del pajarito. "Gracias por acompañarme también en los silencios. Hace 3 meses me dijeron: sin silencios no hay música. Por eso agradezco profundamente la atención que siguen dándome incluso en los silencios. Como en esos instantes previos a la siguiente canción en nuestros conciertos rituales", destacó.

Y agregó: "estuve trabajando mucho estos días. En mi próximo disco. En mi próxima canción adelanto de ese disco. En nuestro próximo encuentro y en otros “universos paralelos” de los que ya les voy a contar. Me siento muy feliz y MUY agradecido".

Además, vale recordar que él mismo mostró al pequeñito tras nacer por lo que la primicia la manejó personalmente.