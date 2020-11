"No vuelve más", Yanina Latorre le prohibió a Lola seguir en el Cantando

jueves, 19 de noviembre de 2020 12:53

Tras un fuerte cruce con Nacha Guevara este miércoles, Lola Latorre que recibió una fuerte crítica por parte de la jurado, quien le dijo que es "un caso perdido", se fue del piso del Cantando y aseguró que sus padres ya no la dejan volver al reality.

Todo ocurrió cuando Nacha evitó referirse a la influencer en su devolución, y sólo se dirigió a su compañero Lucas Spadafora. "¿A Lola no le decís nada?", le preguntó Ángel de Brito a Nacha. "No, nada. Hay un momento en el que yo dejo de perder mi tiempo y mi energía en casos que considero perdidos", sentenció la artista.

Triste por los dichos, en un móvil que la joven dio a LAM al irse a su casa, aseguró que "Cuando dejo de disfrutar, ya está. No quise contestar para no generar más polémica, cada semana soy tendencia en twitter, por lo que me cuenta mi mamá, porque ya lo cerre, por cosas feas".

En las puertas del canal, Lola agregó que "soy una chica re educada, no le voy a responder ni faltar el respeto y no voy a entrar en una bola, no quiero eso. Si Nacha quiere pensar eso de mi, que lo piense".

En este marco, este jueves, su madre y panelista de LAM, Yanina, mostró su enojo con Nacha argumentando que Lola "sólo tiene 19 años" y reveló que le pidió a Lola no volver al Cantando. Si bien aún no se conoce la decisión que la joven tomó, todo se sabrá esta noche cuando tenga que volver al piso.

"Qué suerte que no fui. Lola me llamó llorando desesperada. ¿Alguien hace todo tan perfecto como para ajusticiar así a una chica de 19? Nacha Guevara me da verguenza. Que se ocupe de sus hijos. Que cuente eso, ¿no?", señaló Yanina.

"Y todos me chupan un huevo. TODOS. Nadie va a maltratar a Lola, que fue con una dignidad tremenda. Me está llamando todo el mundo para que la saque de ahi. Y ya está. NO VUELVE", cerró Yanina Latorre.