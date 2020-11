Nacha Guevara durísima con Lola Latorre: "no pierdo tiempo con casos perdidos"

jueves, 19 de noviembre de 2020 00:00

Nacha Guevara tuvo un fuerte descargo en el Cantando 2020 contra Lola Latorre tras su regreso a la pista con Lucas Spadafora. La pareja cantó "Algo contigo", en la versión de Vicentico, y no solo que no gustó a la jurado sino que generó una reacción que nadie esperaba.

Al momento de hacer la devolución de cómo cantaron, Nacha le habló en todo momento a Spadafora pero no a Latorre. Incluso le dio la bienvenida a la pista después de más de un mes alejados, primeros por haberse contagiado con coronavirus y luego por un escándalo con una fiesta clandestina.

"En este tiempo que no estuvieron, la gente evolucionó y los que no evolucionaron, partieron. Además ingresaron gente con mucho talento. Ahora hay una enorme diferencia entre ustedes y el resto", comenzó expresando Nacha quien destacó que "se nota mucho la diferencia sobre todo que ingresó gente que canta".

Luego destacó que Lucas es "muy afinado y está bien" pero no calificó a su compañera en la pista. Como pareja les indicó: "se nota que están fuera de cach, no pasó nada por eso. Nosotros también nos hemos entrenado para ver parejas más completas. Sigan trabajando".

Ante este escenario, Ángel de Brito le aclaró: "a Lola no le dijiste nada". Y Nacha tomó el guante: "no nada, yo no pierdo. Hay un momento que dejo de perder mi tiempo y energía en casos que considero perdidos".