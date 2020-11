"¡Sos la put* ama!", el apoyo de un ex participante del Cantando a Nacha Guevara

jueves, 19 de noviembre de 2020 09:51

Este miércoles, Lola Latorre volvió al piso del Cantando 2020, con Lucas Spadafora y tras cantar "Algo Contigo", un fuerte revuelo se generó por las devoluciones del jurado, a quienes no les gustó la performance. Sin embargo eso no fue todo, ya que Nacha Guevara le habló en todo momento a Spadafora, ignorando por completo a Latorre.

"En este tiempo que no estuvieron, la gente evolucionó y los que no evolucionaron, partieron", comenzó diciendo Nacha, en medio de un clima que podía cortarse con tijera. Luego señaló que Lucas es "muy afinado y está bien" pero continuó sin calificar a su compañera. Como pareja les indicó: "se nota que están fuera de cach, no pasó nada por eso".

Ante este escenario, Ángel de Brito le aclaró: "a Lola no le dijiste nada". Y Nacha tomó el guante: "no nada, yo no pierdo. Hay un momento que dejo de perder mi tiempo y energía en casos que considero perdidos".

Ante la situación que fue advertida por los conductores y que generó caras en Lola Latorre, un ex participante sobre quien aseguran que ahora quiere regresar, apoyó a la exigente jurado.

"Nacha, sos la puta ama. ¡Vamos Nacha, carajo!", escribió en su cuenta de Twitter, nada menos que Alex Caniggia mientras seguía el programa desde su casa.