Karina La Princesita, ¿enamorada?: "estamos hablando"

jueves, 19 de noviembre de 2020 00:00

Nerviosa, muy nerviosa. Así se vio a Karina La Princesita cuando Ángel de Brito le preguntó en el Cantando 2020 si estaba de novia. La cantante se mostró muy incómoda al ser consultada en reiteradas ocasiones si había encontrado el amor.

"¿Estás de novia, lo leí en las redes?", comenzó indagando el conductor del certamen de El Trece y ella titubeando y sin firmeza contestó que no. Sin embargo pocos le creyeron y las preguntas continuaron.

"Sí estás", dijo la Bomba Tucumana al ver cómo le brillaban los ojos a la rubia a la vez que dibujaba una enorme sonrisa en su cara.

"¿Por qué la sonrisita?", advirtió De Brito y ella respondió: "porque me enteré lo que pasó".

"¿Un tal Nico Furman? ¿no es el doctor, no?", volvió a interrogar él a lo que ella volvió a negarlo: "No, no estoy de novia". Y en forma de broma le lanzó a Thiago "no te pongas celoso". Finalmente reconoció que está "charlando con alguien" y que hay "mucha charla" pero hasta ahora nada seguro.

Nicolás Furman tiene 43 años, es de Benavidez, en la zona norte de Buenos Aires. En la primera charla que mantuvo en Instagram live con la cantante, él le contó que desde hace un par de años se dedica a la música, tocar en recepciones de casamientos, bares y hace poco comenzó con talleres de canto".

El 28 de septiembre él publicó la charla que mantuvieron en Instagram un día antes, el 27, en donde se ve que se generó una gran conexión entre ambos. De hecho a ella se la ve anonadada con su voz y muy interesada en conocer más de él.

Un chocolate "te extraño" y un desodorante de hombre

El pasado 13 de noviembre, Karina hizo una transmisión por Instagram con su hija Sol. En un momento la hija del Polaco se encontró con "cosas" que indicaban que en la casa de su mamá había habido un hombre.

"Má hay un perfume de hombre acá", le gritó Sol mientras Karina le hablaba a los fans. Al escucharla, la risa no se detuvo de la cantante quien evitó dar respuestas sobre quién es el dueño. Luego la hija volvió a repetir pero esta vez trayendo el desodorante a la cara de su madre: "¡es un perfume de hombre! y además hay un chocolate que dice "te extraño"! ¡Te regalaron un 'te extraño'!".

La Princesita no detuvo su risa y lanzó "hay una explicación real" a cada avance de la hija con preguntas sobre de quién era y quién se lo había regalado. "Hay muchos chocolates arriba de la heladera", agregó la hija y la madre destacó: "yo los compro".

"Se venden chocolates con otras frases y elegí 'te extraño'", recriminó la hija y Karina volvió a repetir: "hay una explicación".

Al ver que el tema se estaba yendo de las manos, La Princesita cerró el tema pero alguien en el grupo de chat "metió leña" y le dijo a la cantante si sabía que su hija estaba de novia. "Hago como que no leí nada", dijo la jurado del Cantando 2020 lanzando que después del video iba a hablar con ella.