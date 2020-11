Leo Alturria a Lizy Tagliani: "decime si no estoy para..."

martes, 10 de noviembre de 2020 00:18

En el asensor y frente al espejo, con una mirada seductora. Así se hizo una selfie Leo Alturria y luego la compartió en las redes sociales. Lo hizo con un mensaje que no pasó desapercibido para su pareja, Lizy Tagliani, quien no se demoró en contestarle.

"Dame tu mejor mirada; me dije a mi mismo. Y quede anonadado Wtf!!!!!", publicó Leo junto a la foto que en una hora sumó más de 7 mil Me Gusta. Pero el mensaje no terminó ahí y lo completó bien up: "Necesito un calmante jaja! Arriba esos ánimos chiquis".

Las palabras de Leo no pasaron desapercibidas para Lizy que le respondió con un "Te amoooo" y lejos de que él lo dejara pasar, contestó con una frase que generó reacciones incluso de sus seguidores.

"Lizy te amo!!! Decime si no estoy para que me pongas en la mesita de luz. Jajajajaj", le escribió con dos emoticones.

Leo cuenta en su Instagram con más de 398 mil seguidores y constantemente comparte fotos causales, selfies y de producción. Algunas sale compartiendo su amor con Lizy quien siempre le responde con palabras de afecto y halagos.