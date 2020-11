Nico Peralta no está solo: "Cortá por Lozano" suma otro "niño" por la salida de Kablan

martes, 10 de noviembre de 2020 00:00

El pasado jueves, "Cortá por Lozano" despidió a uno de sus panelistas. Se trató de Paulo Kablan que pasó al staff de "Flor de Equipo" y el programa de Vero Lozano se quedó sin el "conde que no es conde".

El envío buscó un golpe de efecto recuperando un integrante en el piso del estudio. Y quién mejor para regresar que Mauro Szeta, el gran amigo de Kablan, que llevaba 8 meses sin estar con sus compañeros. Sus participaciones se limitaban a su espacio desde la pantalla.

Y retomó con más fuerza su apodo de "niño" que comparte con Nico Peralta. En las redes, el panelista mostró su alegría. "Hola Maurito! Volvió el niño Mauro. Estamos muy contentos de que estés acá", dijo en una historia de Instagram. Allí se lo ve al periodista en su sector, con panel de por medio y cintas de "peligro" ya que es un obsesivo de la desinfección y la limpieza.

"Y un día... ¡volvió el niño Mauro! Después de 8 meses, @mauro.szeta regresó al piso de @cortaxlozanofan. Fuerte el reencuentro en persona. Palpitaciones y emoción. Bienvenido, Maurito", destacó en un post con una foto en Blanco y Negro.

Las locuras del periodista de policiales tendrán un nuevo escenario.

Copito Lozano no le cree nada

Que Fede Bal es el participante más chamullero de Masterchef Celebrity, no hay dudas. Ahora, no todos caen tan fácilmente ante sus halagos.

Eso pasó en "Cortá por Lozano" cuando Copito, el fiel compañero de Vero se dejó mimar por el actor pero de ahí a probar su comida había un largo trecho. "Copito come directamente pan del piso. Mirá por lo que ha pasado. Copito come desechos", decía Mauro Szeta mientras Bal le acercaba un plato al perrito que no le dio importancia.

"Analiza y rechaza; analiza y rechaza", decían en el estudio. Ningún ingenuo, Copito.

En el Instagram de Copito, Vero hizo un particular posteo "en la voz" del perrito: "Me querían envenenar! Menos mal que soy muy inteligente... mirá si voy a comer el pionono de @balfederico"