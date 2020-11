Alcohol y agua bendita: el "antídoto" de Costa para "librarse del mal"

martes, 10 de noviembre de 2020 00:00

Gonzalo Costa, conocido como Costa o Costi, es panelista de Cortá por Lozano y tiene una gran carrera en la actuación y también en la radio en "El club del Moro". En sus redes, impacta con sus monólogos y también con su historia de vida a partir de su propósito de tener una vida más saludable al bajar de peso.

Pero también es una persona muy creyente en la fe y compartió en Instagram su "antídoto para librarse del mal". Se trata de mezclar 70% alcohol puro y 30% de agua bendita que coloca en un recipiente vaporizador. "Es contra la mala onda, los virus y todo. Con esto hago yo, nunca me pasa nada y me protege de todo. ¡Y bendiciones para todos!", detalló en un video.

Y dio la clave: "el agua bendita es de Lourdes y por eso es tan buena".

Su cambio de vida

A principios de octubre, estallaron con todo los comentarios apuntando contra Wanda Nara y una posible cirugía estética que se hizo para cambiar su nariz. Este tema se convirtió en puntapié del segmento Terapia de Grupo, de Cortá por Lozano, donde plantearon como tópico: "¿qué retoque estético te harías?" y la respuesta de una panelista sorprendió a muchos.

Es que mientras Evelyn Von Brocke, Tamara Pettinato y Paola Juárez confesaban que nunca pasaron por el quirófano y que incluso no lo harían por diferentes motivos, desde temor a la cirugía hasta respetar el físico que tienen, otra panelista hizo una importante confesión. "Yo sí, no tengo problemas", aseguró desde su casa y con la transmisión on line Costi.

La panelista aseguró que no le tiene miedo a las cirugías y que incluso pasó varias veces por el quirófano. "La última vez que me hice un retoque fue el lunes", aseguró dejando a todos sorprendidos porque no lograban identificar el cambio que se había realizado. Luego ella aclaró que en esa ocasión se hizo el "perfilado de la cara" y que no se hizo más porque "la pandemia no me permitió".

Mientras contaba sobre su último retoque, en la pantalla iban mostrando cómo fue cambiando estéticamente en los últimos años. En las fotos se veía cuando llegó a pesar casi 200 kilos y sobre esto enumeró las otras ocasiones que se sometió al bisturí: by pass gástrico, colocar hilo tensor, retoque de papada, levantar la punta de la nariz, se cambió los dientes 3 veces y se hizo el pubis laciar, entre otras intervenciones.

"Duele pesar 192 kilos", destacó a medida que veía cómo era antes cuando tenía obesidad y luego se alegra al ver cómo cambió.