Dalia Gutmann reveló que tuvo cáncer y nunca lo contó públicamente

domingo, 1 de noviembre de 2020 19:20



Es difícil imaginar a Dalia Gutmann sin una sonrisa en la cara. Si bien el humor es lo que hizo que se instalara en la gente, este fin de semana la actriz decidió compartir un episodio doloroso para que la gente tome conciencia.

Es que en el 2015 tuvo cáncer de mama y gracias a que se lo encontró a tiempo pudo intervenirse quirúrgicamente y curarse. "Estaba en Perú, a donde fui a trabajar, y me toqué un bultito en la teta. Cuando volví lo primero que hice fue ir a revisarme. Me encontraron un tumor maligno, me operaron, lo sacaron, y bueno, después hice todo el tratamiento y tomo la medicación que hay que tomar cuando te pasa algo así", reveló en Agarrate Catalina.

Tuvo que pasar por dos operaciones para recuperarse. "Yo tengo un recuerdo del quirófano muy emocionante, porque tenía un hijo muy chiquito. Tenía unas ganas de vivir tremendas, lloraba un poco pensando en que tengo mil cosas para hacer. Estoy convencida de que cada obstáculo es para aprender. A veces me siento cursi o romántica, pero creo que las cosas que vivís te sirve para enfrentar los problemas".

La humorista tuvo que decidir cómo afrontar su enfermedad. "Era como un drama que no terminaba nunca. Al principio son estudios. La primera vez que me hice un estudio tenía que hacer función y le pregunté a mis amigas qué hacer, si hacía la función o no, entonces me dijeron, 'Sí, ¿O te vas a quedar en tu casa llorando?'. Fui muy acompañada".

Finalmente, envió un mensaje muy importante a los oyentes. "Yo nunca lo conté públicamente porque nunca nadie me lo preguntó, no porque me de vergüenza, ni porque quiera ocultarlo. La saqué muy barata porque reaccioné a tiempo. Lo que me interesa decir es no te hagas la boluda cuando notes algo en el cuerpo. A veces vivimos acelerados y no le damos importancia", sentenció.