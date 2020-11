Polémica: ¿encontraron a Lola Latorre en una fiesta clandestina?

domingo, 1 de noviembre de 2020 18:26

Según confirmaron medios nacionales, Lola Latorre, hija de Yanina y Diego Latorre, fue encontrada en una fiesta clandestina. La joven ya fue notificada por efectivos del Comando de Prevención Rural de Mercedes, localidad en donde tuvo lugar el evento.

Las primeras informaciones dan cuenta de que en total fueron 140 personas a quienes se le iniciará una causa por infringir los artículos 205 y 239 del Código Penal. Sin embargo, su mamá desmintió que Lola hubiese ido a la fiesta y Fernando Burlando, su abogado agregó a La Nación que "estuvo en el lugar y fue en auxilio de una amiga que estaba en el campo".

"Le notifican, pero ella no firma el acta de procedimiento. No va a ser imputada pero le pueden pedir explicaciones; no sabemos si un juez la va a citar o no. Ella no entró al lugar, no estaba en la fiesta sino en el estacionamiento. Fue a buscar a la amiga y donde estaban los autos estaba la policía", sentenció el letrado.

Consultada por este hecho, la Policía Rural confirma que la participante del Cantando estaba bailando en el lugar. "La joven firmó la imputación; en este caso, nosotros aprehendemos por estar incumpliendo el artículo 205, pero inmediatamente la fiscalía ordena la liberación de todos los asistentes a la fiesta, que se desarrollaba en el parque de una casa quinta; y la joven estaba entre los 140, más todos los que escaparon a campo traviesa, pero no se puede discutir que estaba presente y bailando con un grupo de amigas", sumaron las autoridades policiales del CPR de Mercedes que llegaron al lugar en diálogo con La Nación.