"Hablar de vos me hace llorar": el desconsuelo de Luciano Pereyra

domingo, 1 de noviembre de 2020 15:44

Luciano Pereyra venía compartiendo los avances de su nuevo video "Eres perfecta" y disfrutando de la cuenta regresiva para sus shows por streaming. Pero este domingo sintió un golpe al corazón.

El cantante de Luján compartió un extenso posteo dedicado a Mario Pereyra, el referente de radio Cadena 3, que murió con coronavirus. Su partida conmovió a Luciano. "Hablar de la vida con vos en en cada entrevista, en cada encuentro, en cada abrazo era aprendizaje para mi mente y emociones mágicas para mi alma. Pero hoy tener que hablar de vos me hace llorar el corazón!

Solo tengo que agradecerte por cada espacio, cada tiempo, cada compromiso desde el primer día!! Me dejaste ser tu sobrino artístico y entre tantas risas, tu corresponsal en cada lugar donde me encontraba!!", señaló junto a dos fotos con el sanjuanino que hizo historia en la radio federal.

"Amaste la radio, la música, los artistas y al pueblo como nadie!! GRACIAS NUEVAMENTE!! Te voy a extrañar y cada vez que llegue a tu ciudad deberé aceptar que no lo es lo mismo #CordobaSinTi #HastaSiempreMario", sentenció.

Luciano se plegó a artistas como Soledad, Jairo y Abel Pintos que sumaron su agradecimiento y adiós a uno de los pilares de Cadena 3 que falleció a los 77 años.

Noticia bomba

Luciano Pereyra estuvo desaparecido varios días de sus redes sociales, seguramente generando expectativa para lo que se se generó este miércoles. En Stories de Instagram se lo vio exultante al anunciar: "hoy es miércoles de adelanto..." Y finalizó su frase ¡con un grito tremendo!

Es que ya se conocen las primeras imágenes de su último videoclip para "Eres perfecta" y la elegida para contar la historia junto a él es la bella Jujuy Jiménez. En lo que se aprecia de la producción, ella es una sexy mecánica y su encuentro con Luciano, despertará pasiones.

Jujuy también mostró material exclusivo en su Instagram. "Entro a Instagram y veo un MiércolesDeAdelanto @lucianopereyraoficial ? Queremos saber cuando sale #EresPerfecta". Por la foto en la que se ve al cantante en pose de pedir la mano de la modelo y periodista, los comentarios sobre un romance no tardaron. "Imposible, tiene novia", aclaró ella.

¿Habrá química en pantalla?