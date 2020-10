MasterChef ya tuvo su primer choque "picante": mal arranque para Sofía Pachano y Fede Bal

martes, 6 de octubre de 2020 00:00

Fede Bal fue el capitán de uno de los equipos que debutó en Masterchef Celebrity y si bien eligió a los integrantes, con una compañera tuvo un desacuerdo de entrada. Se trató de Sofía Pachano que se negaba a realizar un postre.

En el primer desafío, los jurados les dieron las indicaciones para la primera prueba, un menú de cuatro pasos: con una entrada, un plato principal de carne, un plato principal vegetariano y un postre. Ella insistió hasta el último en no querer hacerlo: "no, no, no; no me gusta el postre. Es lo que más flojo tengo", se quejó. Pero Fede le marcó los puntos. Era lo que le tocaba.

El capitán del equipo azul se muestra confiado frente al primer desafío de la competencia uD83DuDCAA ¿Cómo crees que le va a ir a @balfederico? uD83EuDD14 #MasterchefArgentina pic.twitter.com/ztpPUqPyV7 — telefe (@telefe) October 6, 2020

Después, mostró su desacuerdo sobre la propuesta del menú en general. “No combinan, porque si vamos a hacer un focaccia , tenés que buscar una carne algo más italiano y vos estas con el cous cous, con eso estamos en Asia… Hace un risotto".

Bal volvió a cortar en seco a su compañera: “Dejalo que haga el lomo, no le vamos a molestar en la primera vez que cocina, hacete el lomo que vos sabés, la rompés. Seguime en esta, cuando seas capitana te hago caso a vos, lo que vos digas”.