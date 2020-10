Tamara Pettinato viajó a Estados Unidos ¿para estar con Cristian Castro?

viernes, 30 de octubre de 2020 17:45

"¿Con quién está Tamara en Estados Unidos?". Ésa es la pregunta que hicieron en Cortá por Lozano en la siesta de este viernes al tener un contacto de videollamada con la panelista.

La rubia viajó el fin de semana a Estados Unidos y se encuentra disfrutando unos días en la zona de Florida. Viajó en avión desde Buenos Aires y lo hizo sola, según ella misma aclaró.

"Renuncié a la repatriación para venir acá", señaló la rubia quien destacó que eso es parte del protocolo y lamentó que tuvo una persona sentada al lado de ella, pero que no la conocía: "Estaba lleno, no te hacen el asiento de uno sí y otro no. Me llevé pésimo con la que tenía al lado. Porque cuando arranca el vuelo te dicen que apagues los celulares y yo me estaba despidiendo de mi hijo. Y la de al lado me dijo 'dijeron que apagues'. 'Sí ya escuché', le dije".

Luego destacó que sí dan de comer en el avión y subrayó que en la noche dan cerveza. Además de cena y desayuno. Luego, al momento de descender del avión, "bajan en tandas cuando llegas".

Sin embargo la pregunta del millón llegó cuando Evelyn Von Brocke le preguntó si la persona con la que se juntó en Estados Unidos es conocido, famoso. Inmediatamente los nervios abordaron a la panelista que evitó entrar en detalles sobre quién la acompañaba.

En ese momento, una placa apareció en el programa: "¿Tamara está con Cristian Castro?". Y llegaron rápidamente las preguntas de los compañeros de trabajo: "¿será una continuación de esa noche de Divina Comida?", "¿están lloviendo estrellas?".

Lejos de contestar con precisión, Tamara esquivó la respuesta y cuando le pidieron que muestre a esa persona que la acompañaba, se negó rotundamente.

"¿El ciudadano es residente de Estados Unidos?, ¿quiere decir que podrías casarte y ser ciudadana de Estados Unidos?", insistieron sus colegas a lo que ella contestó que podría ser pero no lo es. "No es esa placa que están poniendo", aclaró ella desde la transmisión en la playa.

"Tiene poco sol que revela que estuvo encerrada", indicó Mauro Szeta y ella destacó que estuvo en un motorhome en una granja, cerrando la transmisión con una sonrisa y sin confirmar quién la acompañó.