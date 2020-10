"Somos como cualquier familia", la emoción de Mery del Cerro tras ser sorprendida por Meme

jueves, 29 de octubre de 2020 10:30

Un hermoso gesto tuvo Meme Bouquet con su mujer, Mery del Cerro. La actriz fue sorprendida por el DJ con un video y el hecho quedó registrado con una cámara oculta que él colocó.

Este miércoles, la actriz compartió un video en su cuenta de Instagram donde se ve a la pareja sentada en un sillón y ella concentrada en su celular. Meme le había pedido que se sentara junto a él para mostrarle el tráiler de la nueva temporada de la serie “This is us”, de la que ella es seguidora.

Sin cuestionarlo, Mery aceptó ya que le gusta la serie y este martes había sido el lanzamiento en Estados Unidos de la quinta temporada. La ficción trata sobre la vida familiar y las conexiones de varias personas que comparten el mismo cumpleaños y lo que los une y los separa.

Cuando ambos se sentaron para compartir esos minutos que iba a durar el trailer comenzó a proyectarse lo que después se convirtió en sorpresa. En realidad era un collage de fotos y videos de la familia Bouquet-del Cerro. Todo quedó registrado en la cámara que puso frente a ambos y luego el video fue subido a las redes sociales.

“Gracias Gordo! Me sorprendí ! el video habla por sí solo @memebouquet me dijo que me iba a mostrar el tráiler de #ThisisUs para que me ponga al día ahora que llega la temporada 5, pero me sorprendió con un video lleno de tantos recuerdos. Tan lindos para nosotros”, escribió Mery.

“Siento una gran conexión con la serie. Los Pearson son #LaFamiliaQueElegimos porque son como cualquier familia, todos tenemos algo en común con ellos, se ganaron el corazón de todos”, finalizó el texto que acompañó con el video.

