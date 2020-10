Estalló Darío Barassi: "estoy harto de la virtualidad"

jueves, 29 de octubre de 2020 09:17

Darío Barassi está "harto de la virtualidad". Así lo expresó en un video que grabó en su cuenta de Instagram y que compartió en la noche de este miércoles.

El conductor de "100 Argentinos dicen" se expresó cansado de los zoom, las videoconferencias on line y los luces en las redes sociales. Lo hizo desde la cocina de su casa donde bromea con la cantidad de huevos que hay en el lugar.

"Que del ojete me pone la virtualidad", comenzó expresando el actor sanjuanino y luego agregó: "los dos que tengo inflados hasta el piso son los mios por la virtualdiad".

Luego agregó: "No solo no me entra la ropa, no me entran los auriculares. Todo lo tengo XL, menos el tiki y las orejas. Tengo orejas chicas. Todos los auriculares me marcan, me duelen. Y la gente te dice 'se te ve mal', te acomodas con la luz, tu casa se ve pedorra y es una marca importante que tenes que hacerle creer que es una casa linda".

Finalmente volvió a repetir que está "harto de la virtualiad" y señaló que quiere volver a la normalidad con el "mano a mano, el café, la risa".

"No me gusta la virtualdiad, me cansa, me agota", finalizó.