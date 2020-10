Soledad Pastorutti no se achicó y saludó a su "archienemiga"

domingo, 25 de octubre de 2020 16:17

Soledad Pastorutti sabe de gratitudes y por ello, no dudó en dejar de lado “pequeñas rivalidades” con quien le disputa el título de La Gringa. Por esto, este domingo saludó por redes sociales a Lidia Dolores Romagnoli, que cumple años y revivió su desopilante encuentro telefónico.

Esto ocurrió en julio pasado. "Quiero hablar con La Gringa número 2" le dijo ella a lo que inmediatamente reaccionó Lidia. "¿Perdón? ¿Quién habla?", le retrucó. "Habla La Gringa de Santa Fe" aclaró Sole a lo que la carismática abuela sorprendió con "andá a la mierda".

Tras convencerla que era ella, Lidia no ocultó su emoción y le confesó: "estoy temblando. Estoy hecha mierda".

Además del título de “La Gringa”, estaban en desacuerdo en algo importante. “Tenemos un solo problema vos y yo”, le dijo Soledad. “Vos sos de River y yo soy de Boca ¿Podemos ser amigas entonces?”. Lidia le dijo: “Sole, ¿cuántos años tienes?”. En ese momento, ella tenía 39.

“Estás a tiempo, hermana, de hacerte de River”, disparó La Gringa de Santiago. Reviví el desopilante momento

.

Mucho amor en un concierto accidentado

Soledad Pastorutti y su equipo planificaron hasta el último detalle para el concierto por streaming desde el Movistar Arena que se desarrolló este 12 de octubre, día en que la cantante celebró sus 40 años y presentó su disco "Parte de Mí". Sin embargo, hubo problemas en la transmisión y varios fans expresaron por Twitter su malestar por cortes constantes, incluso entre canciones.

Por eso, agradecida como siempre a su público, la cantante publicó un sentido posteo en sus redes sociales en los que recuperó incluso experiencias pasadas y cómo las afrontó. "Anoche no pasó nada de lo previsible... cómo en la vida misma, nos sorprendemos en cada paso... anoche volvimos a empezar... anoche festejé... anoche canté con el alma y bien fuerte para llegar a ustedes... anoche sus banderas me dijeron: "acá estamos como siempre"... anoche mi nombre estuvo equivocado... me hicieron muy feliz", comenzó su mensaje.

La cantante continuó: "Y anoche aprendí que en todos estos años lo importante fue seguir, no bajar los brazos... que valen la pena el esfuerzo, el error, el llanto y la alegría... entendí por qué tantas veces subí a los escenarios de los festivales horas más tarde de lo previsto... por qué otras veces tuve que cantar con malos sonidos hasta quedarme sin voz... anoche comprendí que cuando hay experiencia y amor no hay nada que pueda impedir disfrutar de un sueño hecho realidad... Gracias... suena simple... pero así es nuestra historia... y no hay nada más que pueda decirles: GRACIAS!!! Ustedes me entienden".

La transmisión se vio afectada por cortes; uno de los cuales obligó a la cantante a usar Twitter para hablar con sus seguidores. "Se cortó la transmisión pero ya lo están resolviendo, para volver a empezar!!!". Ellos, a sabiendas del profesionalismo de su artista favorita, bancaron. Por la misma red del pajarito, la Sole avisó que volvían al ruedo.

No obstante, algunos fans argumentaron que no pudieron disfrutar de la presentación completa por errores frecuentes.

Un gran paso

"Este trabajo me lo tomé como nunca antes aunque me costó mucho arriesgar porque tengo un público cautivo desde hace muchos años que valora mi lugar en la música popular argentina, pero las cosas aunque no las quieras cambiar, cambian igual", reflexiona Soledad durante una entrevista con Télam al referirse a este momento de su carrera.



"'Parte de mí' es un engranaje entre aquello que pasó y lo que va a venir y que se da naturalmente porque es lo quiero", considera la intérprete y autora a través de la plataforma Zoom y desde la ciudad santafesina de Arequito, donde nació el 12 de octubre de 1980.



Subida a ese deseo, la artista que irrumpió con 15 años en el máximo escenario folclórico del Festival de Cosquín, profundiza en "Parte de mí" un pulso más amplio que el de la música nativa como lo propuso, por ejemplo, en discos como "Yo sí quiero a mi país" (1999), "Adonde vayas" (2003), el que en 2014 la unió a Lila Downs y Niña Pastori en "Raíz" o "Vivir es hoy" (2015).



Con un sonido latino e internacional que construyó junto a Carlos Vives, Martín Velilla, Andrés Leal, Claudia Brant, Cheche Alara, Juan Blas Caballero y Rodolfo Lugo, entre más nombres de peso de esa escena, Pastorutti estrenó la apuesta el lunes 12 en el Movistar Arena.



"No era lo que esperaba porque quería que fuera presencial y hacer una fiesta de verdad, pero a la vez estoy feliz porque vamos a tocar 'Parte de mí' totalmente en vivo, vamos a agregar una canción que sé que el público aprecia mucho y sumaremos a un dj que nos va a acompañar", dijo sobre su concierto.