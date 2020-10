Lizardo Ponce respondió a las críticas: "No se por qué se me acusó"

martes, 27 de octubre de 2020 01:00

Lizardo Ponce salió a hablar de lo que pasó este fin de semana con las acusaciones que cayeron en su contra sobre una participación que tuvo en un evento privado. En la ocasión, el influencer aprovechó la gala de nominación del Cantando 2020 para dar una explicación y defenderse de la lluvia de críticas que recibió entre las que estaba el pedido de que quedara fuera del certamen como ocurrió con Pablo Ruiz.

El descargo de él llegó cuando Ángel de Brito lo interpeló en la sentencia del reality, donde la preguntó qué ocurrió: "mucha polémica porque se te vio en una fiesta y decían que no respetaste las medidas sanitarias, que no usabas barbijo, que estabas con gente, por qué no lo echan como a Pablo Ruiz decían".

"No estuve en ningún lugar clandestino. Estuve trabajando el fin de semana. Fui a dos eventos y lo hice de la misma forma que lo hago con mis trabajos, cumpliendo protocolos y medidas de seguridad. No entiendo por qué dijeron que era clandestino", expresó Lizardo.

Luego el conductor del Cantando 2020 aclaró que la fiesta a la que él asistió no es clandestina: "es una fiesta muy conocida".

Ante esto, Lizardo aseguró que es una "persona muy responsable" y señaló que hace "las cosas como se tienen que hacer". "Más allá de lo que digan las redes sociales. No se por qué se me acusó a mi puntual cuando había más gente del medio en los dos lugares", puntualizó subrayando que va a "seguir trabajando como pueda", con los "eventos de presencia".

Este fin de semana cuando estalló el escándalo en las redes sociales, Lizardo usó la cuenta de Twitter donde señaló que no asistió a ninguna fiesta clandestina: "No fui a ninguna fiesta clandestina. Fui a trabajar y siguiendo los protocolos correspondientes como hago siempre".