Nicole Neumann se animó a un desnudo total en Instagram

martes, 27 de octubre de 2020 00:00

En su camarin, usando solo una colaless diminuta y mostrando toda su fisonomía como Dios la trajo al mundo. Así se lució Nicole Neumann en la noche de este lunes en su cuenta de Instagram.

La rubia compartió una foto con un desnudo total en su red social y levantó la temperatura. Dueña de una escultural figura, se sacó toda la ropa en su camarín y con el celular en su mano se hizo una foto.

Para no mostrar nada, cruzó su brazo para cubrir sus pechos y levantó la pierna. Su tatuaje de "infinito" quedó al descubierto y los seguidores lo apreciaron con sus comentarios.

"Con mi bronceado divino en 10 minutos que me hacen mis amigos", publicó junto a la foto promocionando una marca de bronceado orgánico. En menos de una hora sumó más de 13 mil Me Gusta.

Previo a compartir esa foto con el desnudo, Nicole se mostró en el mismo lugar con un atuendo seductor en blanco y negro.

El accidente hot

Nicole Neumann es una mujer hermosa, que suele cautivar de por sí la mirada de muchos. En Nosotros a la Mañana, siempre se lleva un elogio especialmente de la mano de los looks que elige para participar del programa.

Este lunes la indumentaria elegida no fue la excepción y nuevamente se llevó todos los aplausos. Pero esta vez se sumó también un "percance" que llevó a que hubiera bromas, risas y un sonrojamiento de la protagonista.

La rubia eligió una camisa blanca con un colgante que simulaba ser una corbata a tono. Lo particular fue que la camisa le jugó un "accidente hot". Es que cuando explicaba cómo venía el tiempo para este lunes, inicio de la semana, la camisa se le corrió más de la cuenta y se dejó escapar parte del pecho.

El hecho fue advertido por sus compañeros que empezaron a indicarle que debía cubrirse. Entre la confusión y los nervios, la modelo observó en la cámara lo que estaba ocurriendo pero por el efecto espejo, pensó que era con el otro pecho y al tratar de corregir, complicó la escena.

La situación generó una seguidilla de bromas y el color rojo "brotó" en sus mejillas, pese a que como modelo está acostumbrada a lucir su cuerpo. "No me llegó al botón", dijo entre risas tras intentar prenderlo pero no poder, para finalmente acomodarse y dejarlo así.