Baja en "Cortá por Lozano": el por qué de la salida de una panelista

ESPECTÁCULOS

Desde esta semana, habrá una panelista menos en "Cortá por Lozano" y ya hubo polémica. Se trata de Tamara Petinatto que podrá concretar su viaje al exterior, tras la reanudación de los vuelos internacionales para turistas.

En el programa, había comentado que "este viaje lo tenía en febrero; vino la pandemia y ahora, podré tener mis vacaciones pendientes". Tras esa breve referencia en el programa del viernes, su amiga y compañera Paola Juárez la despidió en las redes sociales y en los comentarios de su posteo en Instagram, surgieron los cuestionamientos.

"No es que no se puede viajar @paolajuarezok", preguntaron a lo que la periodista respondió: "sí, al exterior no hay impedimento alguno para irse del país, el tema es que re acepten en el país al que vas". Otros mensajes también tuvieron tono de queja: "Qué onda? Tenés que cumplir cuarentena cuando llegas a destino?"; "yo no entiendo nada, lo único que sé que yo no salgo, no viajo, no nada".

Más allá de eso, la mayoría de los seguidores le mandaron buena onda a la panelista y le pidieron que traiga muchas anécdotas para contar en el programa.

Nico Peralta, en problemas

Nico Peralta comenzó la obra de remodelación de la cocina de su departamento y en su consorcio, una vecina detonó de bronca. Tanto que se generó una tensa situación en la que fue a amedrentarlo verbalmente y dio patadas en la puerta de su casa y lo denunció a la policía. Esto generó que tuviera que ir a la comisaría a realizar su descargo.

Él mismo contó todo lo que vivió en "Cortá por Lozano" y la situación está lejos de resolverse. "Anoche fui a la comisaría porque la situación se tornó un tanto insoportable. Cuando llegué, tenía la huella de la zapatilla de una vecina que se está quejando en la puerta de mi departamento. El albañil que estaba adentro, que no le podía abrir porque tenía miedo. Yo no quiero tener problemas pero averigüé en la Administración y hay un horario en el que se puede hacer ruido, martillazos y demás. Una persona no acepta eso. Yo quise, intenté hablar pero fue imposible y va a quejarse cuando yo estoy acá. Ahora el albañil, en el horario de la siesta, corta; deja de trabajar. Cuando retoma encuentra problemas".

Nico comentó lo que le sugirieron en la Comisaría: "fui, hablé y me dijeron si no quería hacerle una denuncia a ella por hostigamiento y acoso porque fue tremendo lo que sucedió ayer. No quiero llegar a esa instancia. Prefiero que no pero espero que no siga avanzando".

El panelista señaló que su vecina le escribió y él le pidió que hablen esta tarde. "Ojalá podamos hablar. Mi intención no es molestar a nadie. A mí también los martillazos. ¿A quién no le va a molestar el ruido? Pero se está armando una cocina y es lo que pasa".

Vero Lozano, para descomprimir, le ofreció que la invite al programa y hagan una parodia de "Caso Cerrado". "Me da un poco de miedo. Es bastante violenta. En cuatro días de obra, la policía fue cuatro veces. La policía está para cosas más importantes", sentenció él.

En el edificio en el que vive hay 19 pisos y 10 departamentos por piso, con lo cual son son 190 unidades, y no sabe bien si fue uno o varios los que hicieron la denuncia.

"Me sentí muy mal, hace 11 años que vivo en ese edificio y nunca hice alguna reforma. Pensé que éste era el momento. Dije 'me voy a animar'. Lo iba a hacer en marzo pero menos mal que no lo hice porque una semana después se decretó la cuarentena. Dios me iluminó. Imaginate si rompía los azulejos y quedaba todo roto. Mi casa es un polvo, es una nube de polvo", explicó.

Los albañiles quedaron trabajando en el horario que él se encontraba trabajando en el programa y luego cuando llegó, ellos siguieron avanzando con la obra. Precisamente en ese momento, la vecina fue a golpear la puerta para que dejaran de hacer ruido: "fue fuerte, cuando llegué del programa, el albañil seguía trabajando. Era hasta las 19 horas pero a las 18 tuvo que cortar porque esta persona golpeaba del otro lado de la puerta. No se quien es pero me gritaba de todo y me daba miedo abrir la puerta. Me dijo 'me chupa que trabajes en Telefe, te voy a mandar una carta documento'. Lo peor es que me tiene identificado. Me dijo 'se que trabajas en Cortá por Lozano' entonces me encerré en la habitación".