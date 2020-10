¡Esto es una porquería!: un famoso se hizo una remera que le pega a Germán Martitegui

domingo, 25 de octubre de 2020 12:08

Germán Martitegui es la figura de Masterchef Celebrity. El jurado del reality de Telefe se roba toda la atención por sus duros comentarios a los participantes y también, por su capacidad de conmoverse y dar emotivas devoluciones. Además, imposible dejar de lado el beboteo que Vicky Xipolitakis intenta con él y sus cruces con los ahora exparticipantes.

Uno de los que quedó "marcado" fue el querido "Mono" de Kapanga. Fuera del reality como segundo eliminado fue duramente criticado por Martitegui. Para demostrarle lo inolvidable de la situación, se hizo una remera con la cara del chef y su frase lapidaria "Esto es una porquería" que le dijo al cantante.

La lució en un streaming y un usuario de Instagram no la dejó pasar y lo etiquetó. "Tegui" que está en cuarentena por coronavirus lo reposteó en sus historias con la mejor. ¿Cómo habrá quedado todo con el Mono?

En tanto, el chef enterneció a sus seguidores con una foto de sus hijos detrás de un vidrio, aislados de él mientras sea positivo COVID.

"Tegui" con coronavirus: "pensé que era una insolación"

Pensé que era una insolación pero era coronavirus. Con esas palabras, Germán Martitegui confirmó que los síntomas que sentía el fin de semana, que tuvo incluso su correlato con picos de fiebre, eran producto del covid-19.

El jurado de Masterchef Celebrity, recibió el resultado del hisopado en las últimas horas y se ausentará del programa por dos semanas hasta que el nuevo testeo le de negativo. Su lugar en la competencia será reemplazado por la cocinera Dolli Irigoyen.

"Hoy en la mañana me sentía perfecto y me llegó el resultado del hisopado que dio positivo. Estoy esperando en casa para volver al programa", destacó el jurado en Cortá por Lozano, este martes en la siesta.

Martitegui contó que está aislados desde el jueves y confesó que por la ansiedad que le provocaba esta situación se había hisopado ese mismo día, pese a que los médicos le recomendaron que no lo hicieran: "me dijeron que el hisopado debía hacérmelo el viernes porque había que esperar 5 días pero no quise y me lo hice el jueves. Pero me di cuenta que antes de los 5 días, el hisopado no funciona".

Desde aquel día, él tomó "medidas drásticas" hasta tanto estuviera el resultado del hisopado que le hicieron el viernes. Esas medidas implican aislarse completamente en su casa para no entrar en contacto con sus hijitos de 13 meses y 18 meses de vida.

"Los escucho llorar, me acerco a la ventana de lejos y los veo. Me escuchan y los salud", confesó el jurado lamentando toda esta situación y destacando que el domingo también evitó juntarse con su mamá para el Día de la Madre, con el fin de evitar cualquier posible contagio: "le corté el rostro a mi vieja que quería verme".

Durante este tiempo, Martitegui permanece aislado en una habitación con baño y no sale de su cuarto. Allí mantiene contacto con sus compañeros de Masterchef y con sus amigos y familiares vía telefónica.