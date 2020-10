"Sus ruiditos tomando teta": el tierno posteo de la China con Amancio

sábado, 24 de octubre de 2020 01:24

Un tierno video publicó la China Suárez a su historia de Instagram en la noche de este viernes. La actriz vive la maternidad a pleno y no dudó en mostrárselo a sus seguidores con unas imágenes en las que se la ve recostada en la cama amamantando a Amancio.

El posteo desborda ternura y muestra el perfil que más pulió en este 2020, año que por la pandemia la tuvo muy unida a sus hijos. La actriz suele compartir fotos que dejan en claro lo madraza que es y esta vez no fue la excepción.

"Sus ruiditos al tomar la teta", escribió Suárez sobre el mini video que muestra al último hijo que tuvo hace dos meses con Benjamín Vicuña recostado en su pecho tomando la leche. No se sabe quién grabó el video pero muestra al bebé cubierto para que no se vea la carita.

Una foto con repercusión

El mismo día que difundió el video subió un par de fotos de una producción fotográfica que se llevó todos los elogios de sus seguidores en Instagram. El material para una campaña la muestra en la gama de los colores pasteles y jugó con paisajes naturales hermosos.

Entre las fotos, hubo una que destacó del resto y se la ve vestida toda de blanco con un velo en la cabeza y una corona de flores.

Bajo el título "Frida" la foto cosechó más de 100 mil Me Gusta y entre los comentarios, se sumó los elogios de Cande Tinelli. La hija de Marcelo Tinelli le escribió: "Amo estas fotos".

En el mismo sentido escribió Nancy Duplaa: "Bella".

En este contexto, el día previo publicó un pedido especial al equipo que encaró otra producción de fotos. La actriz recordó que hace dos meses fue mamá, y solicitó que no la adelgacen, achiquen ni cambien el cuerpo.

“Acá estoy, dos meses post nacimiento Amancio, me pareció importante recalcarle a @edu_weis que NO me adelgacen, achiquen ni cambien el cuerpo”, posteó La China.