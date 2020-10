"Me salvó la vida", la emocionante revelación de Flavio Mendoza

viernes, 23 de octubre de 2020 21:55

Este viernes, el artista Flavio Mendoza, pasó por el diván de Corta por Lozano y se sometió a las preguntas de Vero, quien logró que contara desde su corazón, la experiencia inigualable que vive en su vida: la de ser padre.

Emocionado hablando de su hijo Dionisio, Flavio comenzó contando lo que le provocó la llegada de su primogénito. "Ser papá es lo más lindo, él es lo más, es un sol, un nene tan bueno que a mi me salvó la vida. En este momento creo que hubiera explotado, por la cuarentena y por estar todo el tiempo encerrado", reveló con emoción en su rostro.

"Durante los primeros tres meses de pandemia salía por la noche a dar una vuelta con los perros pero nada más, y Dionisio no salió en ningún momento hasta después que pasaron cuatro meses", agregó.

En este escenario, Vero le preguntó"¿en qué cambiaste?" como papá, intrigada por esa emoción al hablar de su hijo, y sobre la experiencia más linda. "Soy mucho más consciente en lo que tiene que ver con el mundo en que vivimos, yo tenía esa fantasía que cuando él tuviera tres o cuatro años ya iba a encargar el segundo, y todo esto me hizo un cambio de darme miedo", reveló.

Sobre la relación que mantiene con Dioni, contó que "llora por algo y yo pego un salto desde donde esté. "La Chaco" que está en casa me dice "no pasó nada", pero a mi me agarra esa paranoia, por ejemplo que está la pileta abierta. Me hizo ver desde otro lugar el mundo y el mundo que quiero para mi hijo".