"Un figurón", la nueva celebridad que se suma a MasterChef

viernes, 23 de octubre de 2020 17:59

MasterChef Celebrity tendrá una nueva figura famosa como invitada al reality y por estas horas ya hay gran expectativa respecto de su actuación en la cocina.

Esta tarde, fue Marcelo Polino en Corta por Lozano quien adelantó detalles, mientras era advertido por la producción. "Habrán invitados, ya grabó una persona famosísima pero me están diciendo que no diga más", adelantó el periodista. Si bien hubo curiosidad de Vero, quien no se guardó su pregunta sobre quién será, Polino, no se animó a más.

"Para el lunes puedo convencer a la producción para ir adelantando. Un figurón que no reemplaza a nadie ni va en lugar de nadie. Va a estar participando y es fabuloso lo que pasa", advirtió.

Posteriormente, en el piso arriesgaron quién se irá el próximo domingo en la gala de eliminación y fue Nico Peralta quien apostó por Boy Olmi. "Espero que no se vaya Vicky", lanzó.