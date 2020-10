Martitegui rompió el silencio y habló de Vicky Xipolitakis: "tenía muchos preconceptos de ella"

martes, 20 de octubre de 2020 16:05

Desde que empezó Masterchef Celebrity, llamó la atención de muchos el "beboteo" de Vicky Xipolitakis dirigido al jurado y a sus compañeros. Sin embargo la respuesta de Germán Martitegui, al que logra sacarle una sonrisa, invitó a los espectadores a pensar que podía pasar algo entre ellos.

Este martes, el integrante del jurado recibió la confirmación de que tiene coronavirus, al igual que la vedette, y en este contexto accedió a brindar una nota a Verónica Lozano en Cortá por Lozano. En esta ocasión, habló de cómo vive la enfermedad y decidió romper el silencio y hablar de los rumores que los vinculan a ambos.

En esta oportunidad "agradeció" por poder aclarar las cosas y señaló que tanto él como sus compañeros se vieron sorprendidos pro los dotes culinarios de Xipolitakis que no lo tenían registrado: "me sorprendió porque tenía muchos preconceptos de ella y que también veo en las redes".

"La gente dice cómo va a cocinar, que es mentira", expresó Martitegui y destacó que "nadie le cocina a Vicky". Luego destacó que ella se siente sorprendida por lo que logra hacer y se admira de sí mismo como también pasa con los otros miembros del jurado: "ni Donato (De Santis) ni yo entendemos cómo llega al plato".

En este contexto, el panelista Nico Peralta le preguntó cómo puede un participante conquistarlo en materia culinaria, a lo que él respondió: "si hacen algo simple y bien hecho quedo feliz. A veces hacer cosas simples y bien hecho es lo ideal".

Martitegui será reemplazado en Masterchef por la cocinera Dolly Irigoyen quien ya empezó a grabar este lunes. Si bien durante las próximas semanas se seguirán viendo en la competencia a él y a los participantes que tienen coronavirus, es porque hay dos semanas grabadas por adelantado.

"Desde ayer a hoy hablámos como 10 veces y me va contando todo lo que va haciendo. Me dice que va a tratar de ser igual que yo en 'mala'. Pero ella es muy exigente de por sí. Estoy contento que sea ella y me parece que va a estar muy cuidado el lugar. Es una maestra", finalizó.