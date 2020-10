Polémica: ¿PH spoileó quien sería el eliminado de Masterchef Celebrity?

View this post on Instagram

u00a1Lo despedimos con un fuerte aplauso! ud83dudc4f el @monokpg es el segundo eliminado de #MasterChefArgentina y u00e9l se fue de la mejor manera: felizu2026 u00a1y cantu00e1ndole a @germanmartitegui! ud83cudfb5 u2764 @masterchefargentina